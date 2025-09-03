Gragnano (NA), sequestrate 20 VLT senza autorizzazioni, sanzioni per oltre 143mila euro

La Guardia di Finanza ha condotto un’operazione di contrasto al gioco illegale nella provincia di Napoli.

Nel dettaglio, i finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata e della Compagnia di Castellammare di Stabbia hanno effettuato 10 controlli nel medesimo numero di locali del comune di Gragnano. Sono state individuate 20 VLT prive di autorizzazioni e non collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Gli apparecchi sono stati posti sotto sequestro e conseguentemente anche gli importi giocati e non ancora riscossi dall’esercente, pari ad oltre 9.000 euro, sono stati confiscati.

In due dei locali posti sotto controllo, è stata rilevata l’assenza della tabella dei giochi proibiti.

Sono state erogate sanzioni per oltre 143 mila euro complessivi, tre persone sono state deferite perché ritenute responsabili di reati collegati al gioco irregolare ed altre quattro sono state segnalate agli uffici locali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

PressGiochi