Governo: al via i lavori della VII conferenza Nazionale sulle dipendenze, confronto anche su GAP

Oggi, giovedì 24 aprile 2025, sono partiti ufficialmente a Palazzo Chigi – con una riunione del Tavolo interistituzionale sulle dipendenze presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano – i lavori della VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze che si chiuderanno il 7 e 8 novembre prossimi, con due giorni in presenza a Roma.

La Conferenza, come previsto dal Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309), prevede il coinvolgimento e la convocazione da parte del Governo (del Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di Presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento per l’Azione Antidroga) dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo della tossicodipendenza: prevenzione e recupero. È uno strumento concreto e centrale che consente di affrontare i principali aspetti e le criticità evidenziate da chi opera nel settore, in un confronto diretto con i decisori politici, per trovare soluzioni condivise e rafforzare le politiche di intervento. La Conferenza dovrebbe essere convocata ogni tre anni ma la sesta edizione si è tenuta nel 2021, mentre la precedente risale al 2009.

Oltre al ripristino della regolarità prevista, una novità riguarda le tematiche che verranno discusse, ampliate rispetto a quelle considerate in passato includendo con le dipendenze da sostanze anche quelle comportamentali, come gioco d’azzardo e uso compulsivo della tecnologia, con particolare attenzione verso i comportamenti a rischio dei giovani.

La fase preparatoria dell’evento vede otto tavoli tecnici dedicati ad altrettanti argomenti specifici, che fungeranno da filo conduttore della Conferenza. Vi prenderanno parte esperti nazionali individuati congiuntamente da Amministrazioni Centrali, Regioni e Province Autonome, Reti dei Servizi Pubblici e Privati, coordinati da docenti della Scuola di direzione aziendale dell’Università Bocconi di Milano, cui è affidato il compito redigere una relazione conclusiva. La relazione sarà presentata alla Conferenza di novembre, che sarà la base su cui costruire le future programmazioni operative e le eventuali proposte di revisione normativa.

PressGiochi