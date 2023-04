Gorizia. Distanziometro al gioco, arriva a 168 punti la lista dei luoghi sensibili

Nella giornata di martedì, 11 aprile 2023, la giunta del Comune di Gorizia ha approvato, come richiesto dalla Direzione Centrale Salute della Regione, l’elenco dei punti cittadini che devono essere tutelati in ottica dello sviluppo delle azioni di contrasto alle varie forme di ludopatia.

Scuole, chiese, palestre, ma anche banche e sportelli bancomat, biblioteche, gioiellerie e compro-oro; questi e molti altri luoghi di interesse, si tratta di oltre 168 spot dislocati in centro e nei vari quartieri cittadini, sono dunque i protagonisti della lunga lista della quale si dovrà obbligatoriamente tener conto per il posizionamento delle slot machine e delle altre apparecchiature per il gioco lecito e la raccolta di scommesse.

L’obiettivo è di consentire il monitoraggio relativo allo stato di avanzamento dell’applicazione delle prescrizioni di competenza comunale, fermo restando la necessità che vi siano 500 metri di distanza dal sito in cui si trovano le macchinette e i punti cittadini da proteggere.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Rodolfo Ziberna che, per l’occasione, si legge su goriziaoggi.news ha aggiunto: “Le dipendenze dal gioco d’azzardo causano disagio e compromettono la quotidianità delle persone con pesanti ripercussioni nella vita privata ma anche devastanti conseguenze sociali. Per questo è doveroso mettere in atto tutte le azioni di prevenzione possibili per diffondere la consapevolezza sui rischi che si corrono. Questo lo spirito con cui è stata aggiornata la lista dei punti sensibili cittadini, con l’inclusione sia di tutte le strutture frequentate dai minori, dagli anziani e dalle famiglie, oltre che di quelli rivolti a soggetti fragili”.

A stabilire la pubblicazione dei luoghi sensibili è la legge regionale 26/2017 intitolata “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”, all’articolo 6 (modifica della legge regionale 1/2014).

Per l’individuazione dei luoghi in questione si tiene conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi per il gioco lecito e dell’attività di raccolta di scommesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, con riferimento anche ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Sono undici le categorie di luoghi, esercizi commerciali e strutture che rientrano nell’elenco in questione, ovvero gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i centri preposti alla formazione professionale, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile, ludoteche comprese, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche, i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune, gli istituti di credito e sportelli bancomat, gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e le stazioni ferroviarie.

