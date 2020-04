Gori: “A Bergamo non riprenderanno i giochi d’azzardo, ferme anche le lotterie fino alla fine dell’emergenza”

All’indomani del discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha voluto aggiornare i propri concittadini sulle novità contenute nel nuovo decreto, per affrontare al meglio la cosiddetta “Fase 2” che per forza di cose dovrà essere di convivenza col virus.

Il primo cittadino del capoluogo ha illustrato le norme e le disposizioni per la ripartenza, precisando anche un punto: “Lo Stato ha autorizzato a partire da oggi la ripresa del gioco d’azzardo nelle tabaccherie, 10elotto, Lotto e Superenalotto con scommesse e slot machine dalla prossima settimana,: ma a Bergamo resta il divieto, per il momento. Ho deciso di rinnovare l’ordinanza che vieta il gioco finché rimarrà l’emergenza sanitaria. Non possiamo favorire assembramenti e code nelle tabaccherie di persone che vanno a comprare il gratta e vinci o giocare alle macchinette. Spero sarete d’accordo”.

Ieri sera il sindaco di Bergamo aveva detto: “Ripartono i giochi d’azzardo ma bar, ristoranti e parrucchieri restano chiusi fino all’1 giugno. Tre mesi e mezzo senza incassi ma chi li regge? Si fissino criteri, distanze, capienze massime, ma si dia a questi operatori la possibilià di tornare al lavoro”.

FASE 2: ecco cos'ha deciso il Governo sulle riaperture. Pubblicato da Giorgio Gori su Lunedì 27 aprile 2020

