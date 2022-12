Google vieta gli annunci di gioco d’azzardo online in India

Il governo indiano aveva chiesto a Google di interrompere la visualizzazione di annunci di società di gioco d’azzardo offshore nei risultati di ricerca e su YouTube.

Google ha risposto spiegando che proibisce già tali annunci in conformità con la legge indiana. Un portavoce di Google ha dichiarato: “In linea con le nostre Norme pubblicitarie e con le leggi e i regolamenti locali applicabili, non consentiamo pubblicità che promuovano il gioco d’azzardo online. In tutti i nostri sistemi pubblicitari, disponiamo di politiche rigorose per fermare le violazioni e agiamo rapidamente se veniamo informati di annunci violati”.

Due mesi fa, il governo ha ordinato ai canali TV, ai servizi OTT (over-the-top) e ai siti web di notizie di interrompere la trasmissione di pubblicità sui giochi a distanza. Il governo indiano sta valutando l’istituzione di un organismo di regolamentazione per i giochi di abilità online. Non esiste uno statuto federale che disciplini il gioco d’azzardo in India, ad eccezione di un precedente della Corte Suprema sul gioco d’azzardo basato sui giochi di abilità”.

PressGiochi