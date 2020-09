Google ha rimosso per alcune ore l’app Paytm da Play Store

Google ha rimosso l’app Paytm, una delle più grandi app di pagamento digitale dell’India, per diverse ore dal suo negozio online per aver violato le regole del gioco d’azzardo, un giorno prima dell’inizio del torneo di cricket della Premier League indiana (IPL). Scommettere è illegale in India, ma il conto alla rovescia per l’IPL di 53 giorni ha visto una profusione di annunci online per siti di sport fantasy, consentiti in molte parti del paese. Paytm aveva recentemente lanciato un torneo di cricket fantasy che prevedeva scommesse in contanti e violava le norme del Google Play Store. “Oggi pomeriggio, abbiamo ricevuto una comunicazione da Google che sta sospendendo la nostra app perché ritiene che questa sia una violazione delle loro politiche del Play Store sul gioco d’azzardo”, ha detto la società. Tuttavia, l’app è tornata sulla piattaforma venerdì sera dopo aver rimosso una funzione di “cashback” su “un gioco lanciato di recente sull’applicazione”, ha riferito il Press Trust of India. “Aggiornamento: e siamo tornati!” ha twittato Paytm.

