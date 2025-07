Google rafforza la protezione dei minori: maggiore attenzione sugli annunci di giochi e scommesse per gli under 18

Google ha annunciato l’introduzione di un nuovo sistema basato su machine learning per stimare l’età degli utenti che accedono ai propri servizi, con l’obiettivo di proteggere più efficacemente bambini e

Google ha annunciato l’introduzione di un nuovo sistema basato su machine learning per stimare l’età degli utenti che accedono ai propri servizi, con l’obiettivo di proteggere più efficacemente bambini e adolescenti durante la navigazione. Il sistema sarà testato nelle prossime settimane su un gruppo ristretto di utenti negli Stati Uniti, per poi essere eventualmente esteso su scala più ampia.

Questa novità – come ribadisce in una comunicazione di oggi ai publisher – avrà conseguenze dirette anche sul settore del gioco online e delle scommesse, rientrando tra le categorie pubblicitarie considerate “sensibili” e dunque soggette a nuove limitazioni.

Nel dettaglio, quando un utente verrà identificato come probabile minorenne, Google:

disattiverà la personalizzazione degli annunci;

proibirà la pubblicazione di creatività pubblicitarie legate a giochi e scommesse, oltre che ad alcolici, contenuti per adulti e altri segmenti ritenuti inappropriati.

Le restrizioni si applicheranno alla pubblicità erogata tramite Ad Manager, AdSense e AdMob, quando basata su dati dell’account Google.

Questa misura si affianca alle politiche già esistenti di Google Ads, che vietano la promozione di giochi con vincita in denaro verso i minori e richiedono agli inserzionisti di rispettare le normative locali, come il COPPA negli Stati Uniti e l’Age Appropriate Design Code nel Regno Unito.

L’iniziativa conferma l’orientamento sempre più rigoroso delle piattaforme globali nei confronti della pubblicità nel settore del gioco, soprattutto in relazione alla tutela dei minori.

