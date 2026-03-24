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Google, entrano in vigore oggi le nuove regole sulla pubblicità al gioco

Da oggi, 24 marzo 2026, Google introduce importanti aggiornamenti alla propria policy “Gambling and Games” su Google Ads, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e aumentare la trasparenza nel settore

24 Marzo 2026

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Da oggi, 24 marzo 2026, Google introduce importanti aggiornamenti alla propria policy “Gambling and Games” su Google Ads, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e aumentare la trasparenza nel settore del gioco d’azzardo online.

Le nuove disposizioni prevedono requisiti di certificazione più rigorosi per tutti gli inserzionisti attivi in ambito gambling. In particolare, per ottenere e mantenere l’idoneità, sarà necessario dimostrare la conformità alla “good health policy” di Google, con una valutazione più approfondita dello storico dell’inserzionista. Comportamenti passati, eventuali violazioni e l’affidabilità complessiva avranno un peso determinante nel processo di approvazione.

Un altro elemento chiave riguarda l’infrastruttura dei siti pubblicizzati. Non sarà più consentito utilizzare piattaforme di hosting gratuite, né operare tramite sottodomini di terze parti. Inoltre, i siti dovranno mostrare un chiaro collegamento con operatori autorizzati del settore e non sarà più possibile gestire più domini di secondo livello per attività pubblicitarie legate al gioco.

Queste misure si inseriscono in un contesto di crescente attenzione normativa in Europa, dove la pubblicità del gioco d’azzardo è sempre più sotto osservazione. L’obiettivo di Google è ridurre il rischio di truffe e contenuti fuorvianti, garantendo che solo operatori legittimi possano accedere alla propria piattaforma pubblicitaria.

Con l’entrata in vigore delle nuove regole, gli operatori del settore sono chiamati ad adeguarsi rapidamente per evitare la sospensione o la revoca delle certificazioni, in un panorama che si conferma sempre più orientato alla sicurezza e alla tutela degli utenti.

 

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