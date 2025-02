Google: dal 14 aprile saranno aggiornate le norme relative alla pubblicità del gioco

Google ha annunciato che intende apportare delle modifiche alle sue politiche in materia di pubblicità di giochi e scommesse. Prima dell’implementazione delle modifiche ad aprile, la società ha rilasciato un’anteprima delle nuove linee guida. La revisione delle politiche pubblicitarie sui giochi entrerà in vigore il 14 aprile 2025.

Concentrandosi sul quadro generale, Google ha affermato che rivedrà le linee guida specifiche per paese per la pubblicità del gioco d’azzardo e fornirà definizioni più chiare di varie categorie correlate al gioco d’azzardo. È importante notare che le aziende interessate a pubblicizzare contenuti correlati al gioco dovranno richiedere una certificazione da Google.

La politica aggiornata mira a far rispettare la pubblicità sul gioco responsabile. Richiede agli inserzionisti di gioco d’azzardo di rispettare le normative locali e di mantenere certificazioni valide ove necessario. Gli inserzionisti che promuovono il gioco online, contenuti correlati al gioco e giochi da casinò social devono anche assicurarsi di rivolgersi solo ai paesi approvati, mostrare informazioni sul gioco responsabile ed evitare il marketing rivolto ai minori.

In base alla politica attuale e futura, una campagna pubblicitaria sul gioco d’azzardo che potrebbe avere come target solo i paesi in cui tali annunci sono vietati verrebbe respinta con uno stato “non approvato” e non verrà promossa. D’altro canto, nel caso in cui un inserzionista si rivolga sia ai paesi che consentono sia a quelli che proibiscono gli annunci di gioco, Google consentirebbe che gli annunci vengano pubblicati solo nei paesi consentiti con lo stato “idoneo limitato”.

Le regole esistenti consentono “la promozione di attività o stabilimenti di gioco d’azzardo fisici con denaro reale”, tuttavia, la politica aggiornata aggiunge la parola “legale”, il che significa che verrebbero pubblicizzati solo esercizi o attività di gioco d’azzardo fisici e reali legali.

Goggle ha inoltre fornito un elenco di paesi dove la promozione del gioco d’azzardo offline sarà vietata con la nuova regolamentazione tra questi anche l’Italia ma anche Singapore, Turchia, Bulgaria e Cina.

Per quanto riguarda la promozione del gioco online, la nuova politica di Google recita: “La promozione del gioco d’azzardo online che promuove contenuti diversi da siti aggregatori o affiliati che forniscono informazioni su, o un confronto di, altri servizi di gioco d’azzardo non è consentita”.

Google ha ribadito che per promuovere il gioco d’azzardo online, gli inserzionisti devono mantenere la loro registrazione, autorizzazione e licenza, tra gli altri requisiti che li rendono idonei come inserzionisti certificati. Google ha sottolineato che ripetute violazioni o false informazioni nelle domande di certificazione possono portare a divieti permanenti dalla pubblicità sulla sua piattaforma.



PressGiochi