Google aggiorna la policy su gioco e scommesse: dal 14 settembre nuovi requisiti per la certificazione degli inserzionisti

Google ha annunciato un aggiornamento della propria policy “Gambling and Games”, che entrerà in vigore il 14 settembre 2026 e introdurrà nuovi requisiti per la certificazione degli inserzionisti che promuovono

Google ha annunciato un aggiornamento della propria policy “Gambling and Games”, che entrerà in vigore il 14 settembre 2026 e introdurrà nuovi requisiti per la certificazione degli inserzionisti che promuovono contenuti legati al gioco e alle scommesse.

La principale novità riguarda l’estensione, a tutte le categorie disciplinate dalla policy, dell’obbligo di dimostrare una buona conformità alle norme pubblicitarie (“good policy health”) per poter ottenere o mantenere la certificazione necessaria alla pubblicazione degli annunci.

Inoltre, Google adotterà criteri più rigorosi nei confronti dei Manager Account (MCC). Gli account di gestione che registreranno ripetute revoche delle certificazioni per il gioco online, oppure che amministreranno account più volte segnalati per violazioni della policy sul gioco d’azzardo mentre utilizzano una certificazione, perderanno l’idoneità a richiedere nuove certificazioni. Nei casi più gravi, potranno essere revocate anche le certificazioni già concesse.

Google ha inoltre ribadito alcuni requisiti relativi ai domini web, già previsti nella procedura di certificazione ma ora richiamati espressamente:

non saranno ammessi siti ospitati su sottodomini gratuiti;

il dominio dovrà essere di proprietà e sotto il controllo diretto dell’azienda richiedente;

i domini non direttamente collegati ad attività di gioco o scommesse non potranno ottenere la certificazione.

L’azienda ha precisato che la sezione “Certification” della policy Gambling and Games sarà aggiornata ufficialmente il 14 settembre 2026, data a partire dalla quale le nuove disposizioni diventeranno pienamente operative.

PressGiochi