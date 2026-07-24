Google aggiorna la Gambling and Games Policy: dal 26 agosto nuove regole per la certificazione degli operatori

Google ha annunciato un importante aggiornamento della propria Gambling and Games Policy, che entrerà in vigore il 26 agosto 2026 e interesserà tutti gli inserzionisti che promuovono giochi e scommesse

Google ha annunciato un importante aggiornamento della propria Gambling and Games Policy, che entrerà in vigore il 26 agosto 2026 e interesserà tutti gli inserzionisti che promuovono giochi e scommesse attraverso Google Ads. Le novità riguardano le procedure di certificazione per gli operatori del gioco d’azzardo online, i giochi online non appartenenti alla categoria dei casinò per i quali è richiesta una certificazione e i social casino games. Da quella data, tutte le nuove richieste dovranno essere presentate utilizzando i moduli aggiornati predisposti da Google.

L’obiettivo dell’aggiornamento è rendere il processo di certificazione più rigoroso e trasparente, assicurando che gli inserzionisti rispettino sia le normative locali sia gli standard richiesti dalla piattaforma. Prima di inviare una domanda, gli operatori dovranno verificare che le proprie licenze siano valide e aggiornate presso le autorità competenti e che tutte le informazioni relative all’attività siano corrette e coerenti con la documentazione ufficiale.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda proprio la gestione delle licenze. Google richiederà infatti che gli inserzionisti dimostrino di possedere una licenza valida per ogni Paese o giurisdizione in cui intendono pubblicare annunci. Qualora l’azienda che effettua la pubblicità non coincida con il titolare della licenza, sarà necessario fornire una documentazione che chiarisca il rapporto tra l’inserzionista, l’operatore autorizzato e il dominio utilizzato per le campagne pubblicitarie. Si tratta di una misura volta a semplificare le verifiche e a garantire una maggiore trasparenza sull’identità dei soggetti coinvolti.

Anche i siti web e le applicazioni mobili dovranno rispettare nuovi requisiti. Le pagine di destinazione dovranno mostrare chiaramente un avviso relativo all’età minima, informazioni dedicate al gioco responsabile e ai servizi di supporto contro la dipendenza, i termini e condizioni d’uso, un’informativa sulla privacy che identifichi il titolare del trattamento dei dati e i riferimenti della licenza, comprensivi del nome del titolare e del numero autorizzativo.

Gli operatori saranno inoltre tenuti a indicare in modo esplicito le proprie informazioni di licenza, mentre gli affiliati e gli aggregatori, qualora non siano direttamente titolari di una licenza, potranno promuovere esclusivamente operatori regolarmente autorizzati nel mercato di riferimento. In questi casi il sito dovrà riportare una dichiarazione ben visibile che confermi come tutti i collegamenti esterni rimandino unicamente a operatori in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Per quanto riguarda le applicazioni mobili, Google introduce ulteriori verifiche finalizzate a garantire la corrispondenza tra il sito autorizzato e l’applicazione pubblicizzata. Sul dominio registrato dovrà essere presente un collegamento funzionante alla pagina ufficiale dell’app su Google Play Store o Apple App Store, mentre nella scheda dell’app sarà necessario inserire un link diretto che rimandi al dominio registrato.

Le modifiche interesseranno anche la struttura degli account Google Ads. La società stabilisce infatti che uno stesso account non potrà più detenere contemporaneamente una certificazione per il gioco d’azzardo online e una per i social casino games. Gli inserzionisti che operano in entrambe le categorie dovranno quindi utilizzare account distinti. Analogamente, nel caso dei social casino, non sarà possibile gestire nello stesso account certificazioni appartenenti a gruppi di targeting differenti, rendendo necessario l’utilizzo di account separati quando si desidera operare in mercati o segmenti soggetti a requisiti diversi.

Un’altra novità riguarda la gestione delle campagne su scala internazionale. Gli operatori che intendono pubblicare annunci in più Paesi non potranno più utilizzare un’unica richiesta di certificazione, ma dovranno presentare una domanda separata per ciascun mercato in cui desiderano operare, così da consentire a Google di verificare il rispetto delle specifiche normative locali.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche al mantenimento della certificazione. Google precisa infatti che qualsiasi modifica sostanziale alle informazioni fornite durante la richiesta, come il rinnovo o la sostituzione di una licenza, un cambiamento del dominio utilizzato o altre variazioni rilevanti dell’attività, comporterà l’obbligo di richiedere immediatamente una nuova certificazione. Il mancato aggiornamento delle informazioni potrà determinare la sospensione dell’account Google Ads.

I nuovi moduli di richiesta saranno disponibili dal 26 agosto 2026.

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