GoodStar rafforza la presenza nel mercato italiano grazie alla partnership con Microgame

Il portfolio di giochi GoodStar, brand di proprietà di PSM Tech, continua a consolidare la propria presenza nel mercato italiano regolamentato, ampliando ulteriormente la rete di distribuzione attraverso la collaborazione con Microgame, uno dei principali concessionari e provider attivi in Italia.

Nell’ambito della partnership, i titoli GoodStar sono ora disponibili anche su betpassion.it, betitaly.it e winbet.it, tre piattaforme di riferimento nel panorama dell’online gaming italiano. Un ampliamento che consente al catalogo GoodStar di raggiungere una platea sempre più ampia di giocatori, rafforzando la visibilità del brand in un contesto altamente competitivo e normativamente strutturato.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di distribuzione dei contenuti GoodStar, confermando al tempo stesso il valore della collaborazione con Microgame, partner tecnologico di primo piano per l’accesso al mercato regolamentato ADM.

Pressgiochi