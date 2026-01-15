Newsletter

16 Gennaio 2026 - 15:42

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

GoodStar rafforza la presenza nel mercato italiano grazie alla partnership con Microgame

Il portfolio di giochi GoodStar, brand di proprietà di PSM Tech, continua a consolidare la propria presenza nel mercato italiano regolamentato, ampliando ulteriormente la rete di distribuzione attraverso la collaborazione

15 Gennaio 2026

Share the post "GoodStar rafforza la presenza nel mercato italiano grazie alla partnership con Microgame"

Stampa pagina

Il portfolio di giochi GoodStar, brand di proprietà di PSM Tech, continua a consolidare la propria presenza nel mercato italiano regolamentato, ampliando ulteriormente la rete di distribuzione attraverso la collaborazione con Microgame, uno dei principali concessionari e provider attivi in Italia.

Nell’ambito della partnership, i titoli GoodStar sono ora disponibili anche su betpassion.it, betitaly.it e winbet.it, tre piattaforme di riferimento nel panorama dell’online gaming italiano. Un ampliamento che consente al catalogo GoodStar di raggiungere una platea sempre più ampia di giocatori, rafforzando la visibilità del brand in un contesto altamente competitivo e normativamente strutturato.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di distribuzione dei contenuti GoodStar, confermando al tempo stesso il valore della collaborazione con Microgame, partner tecnologico di primo piano per l’accesso al mercato regolamentato ADM.

Pressgiochi

Leggi anche

Serie A, 21ª giornata: L’Inter sarà di scena ad Udine, il Napoli ospiterà il Sassuolo e il Milan il Lecce: entra nel vivo la lotta scudetto

Antitrust. Faro sui videogiochi, Codacons: “Bene indagine, se accertati illeciti avvieremo azioni risarcitorie”

Paraguay, nel 2025 dai giochi entrate per $32,6 milioni

Tennis – Sinner a caccia del tris, Alcaraz per il Career Grande Slam. Gli Australian Open, su Sisal.it, sono ancora una lotta a due

Gratta e Vinci, ADM definisce importi per la riscossione e la composizione della Commissione di vigilanza

Udinese-Inter, Chivu per continuare a restare in vetta. I pronostici di Netwin

Bilancio dello Stato: tra gennaio e novembre dai giochi entrate per 5,7 mld

GoodStar rafforza la presenza nel mercato italiano grazie alla partnership con Microgame

ICE Barcelona 2026 Ewa Bakun a PressGiochi: “Innovazione, intelligenza artificiale e gioco responsabile al centro della fiera globale del gaming”

Scommesse virtuali: nel 2025 vincite per 2,95 mld euro

Scommesse ippiche in agenzia: nel 2025 raccolta in linea col 2024, poche città dominano il mercato

Scommesse sportive in agenzia: nel 2025 la spesa supera il miliardo di euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×