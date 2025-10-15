Goni (SU): sequestrate slot machine irregolare e sanzioni per 22mila euro

Nella serata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni di San Basilio, Siurgus Donigala, Barrali e Donori, con il supporto del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari, hanno

Nella serata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni di San Basilio, Siurgus Donigala, Barrali e Donori, con il supporto del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari, hanno effettuato un servizio coordinato mirato al contrasto del gioco d’azzardo non autorizzato.

Durante l’attività sono stati controllati diversi esercizi pubblici, risultati per la quasi totalità conformi alla normativa di settore. Unica eccezione è stata riscontrata in un circolo privato di Goni, dove i militari hanno accertato la presenza di due apparecchi elettronici d’intrattenimento, del tipo slot machine, privi di qualsivoglia autorizzazione e non collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato.

Gli approfondimenti documentali e tecnici hanno permesso di contestare al titolare dell’esercizio diverse violazioni amministrative relative alle normative vigenti in materia di giochi e scommesse, per un importo complessivo pari a 22.000 euro. Gli apparecchi irregolari sono stati immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo.

L’operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di prevenzione e controllo del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri, in stretta collaborazione con gli altri enti di vigilanza, a tutela della legalità e della sicurezza economica dei cittadini.

Nel ribadire l’impegno quotidiano nel contrasto alle forme di illegalità connesse al gioco, l’Arma richiama l’attenzione sui gravi rischi legati alla ludopatia, una dipendenza che può avere pesanti ripercussioni personali, familiari e sociali, e invita i cittadini a un approccio consapevole e responsabile verso ogni forma di gioco.

PressGiochi