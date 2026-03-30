GoBeyond si espande in Turchia per favorire l’innovazione e l’ecosistema startup locale

Holtzi è la startup vincitrice della prima GoBeyond Call for Startup in Turchia, ottenendo un grant da €10.000 equity-free.

L’iniziativa segna una nuova tappa nell’espansione internazionale di GoBeyond, la piattaforma di open innovation lanciata da Sisal e oggi parte di Flutter Southern Europe & Africa (SEA).

La missione di Holtzi è abbattere le barriere comunicative per le persone con problemi di sordità e difficoltà uditive. La startup, fondata da Fazil Altinel, offre una piattaforma di traduzione e avatar in lingua dei segni basata su intelligenza artificiale, capace di convertire linguaggio parlato e scritto in lingua dei segni tramite avatar 3D e modelli linguistici personalizzati.

La Turchia rappresenta un mercato strategico per l’espansione internazionale della piattaforma, grazie a un ecosistema di startup in rapida evoluzione, supportato da importanti parchi tecnologici, solide competenze digitali e un bacino di talenti giovane e dinamico.

“Sono orgogliosa del successo della prima edizione della GoBeyond Call for Startups in Turchia. La forte risposta conferma la vitalità e il potenziale dell’ecosistema startup locale”, ha dichiarato Camilla Folladori, Chief Strategy Officer di Flutter SEA. “Con GoBeyond, puntiamo non solo a supportare progetti ad alto potenziale, ma anche a costruire connessioni durature tra i talenti locali e il nostro network internazionale di innovazione”.

La prima edizione del programma in Turchia ha registrato un forte interesse da parte del mercato, ricevendo 167 candidature, tra cui:

49% startup guidate da donne , sottolineando una forte gender diversity;

, sottolineando una forte gender diversity; Climate & Environment come principale ambito di sostenibilità, con 39 startup;

come principale ambito di sostenibilità, con 39 startup; Generative AI in testa nel segmento AI, con 19 startup;

in testa nel segmento AI, con 19 startup; Big Data & AI come tecnologia più rappresentata, con 72 startup.

Le 8 startup finaliste – SECWAI, Eluvium, ModularMind, Holtzi, Munulus, Wastespresso, WorkyBe e Qavis – hanno ottenuto accesso a percorsi di accelerazione, mentorship e formazione attraverso il programma GoBeyond, realizzato in partnership con Viveka. Tra le finaliste, tre operano nel settore Climate & Environment, cinque sono già in fase di commercializzazione e cinque utilizzano tecnologie Big Data & AI, a conferma di una forte attenzione verso soluzioni scalabili e data-driven.

La Closing Ceremony & Final Pitch Day si è svolta mercoledì 25 marzo presso il Dijitalpark Teknokent Ataşehir di Istanbul, alla presenza di Camilla Folladori, Chief Strategy Officer di Flutter SEA, Massimo Ingrassia, Chief Operating & Distribution Officer di Flutter SEA, Ozan Solmaz, General Manager di Sisal Hub Türkiye, Selim Ergün, Managing Director Sisal Şans, Andrea Zoppo, Consigliere Commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Turchia, e Serkan Ünsal, Founder di Startups.watch.

Lanciata in Italia nel 2014, GoBeyond è una delle call for startup più consolidate del Paese. Dal 2018 ha registrato una crescita significativa, con un aumento delle candidature di oltre sei volte negli ultimi cinque anni. Attraverso finanziamenti non diluitivi, mentorship personalizzate, accesso a un network internazionale e opportunità di collaborazioni pilota, GoBeyond supporta i founder nella trasformazione di idee ad alto potenziale in soluzioni scalabili e pronte per il mercato.

GoBeyond ha avviato la sua espansione internazionale nel 2024 con il lancio di Impact Beyond Borders in Marocco. Il lancio in Turchia nel 2025, in partnership con Viveka, rafforza il ruolo della piattaforma nel connettere startup con partner internazionali, comunità di ricerca e hub tecnologici.

Per maggiori informazioni: https://www.gobeyond.info/

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GoBeyond è una piattaforma di open innovation lanciata da Sisal, ora parte di Flutter Southern Europe & Africa (SEA), progettata per accelerare startup ad alto potenziale in Italia, Turchia e Marocco. Lanciato in Italia nel 2014 per favorire lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e premiare startup capaci di generare un impatto positivo sulle comunità e sui territori, il progetto si è evoluto nel tempo con l’obiettivo di fornire un supporto continuo all’ecosistema startup. Oggi si configura come un programma strutturato basato su tre pilastri strategici: la Call for Ideas, l’Academy, dedicata alla formazione dei futuri innovatori, e la Community, che connette persone ed esperienze nel mondo dell’innovazione. Secondo l’analisi del Social Return on Investment (SROI), nel 2024 in Italia GoBeyond ha generato €5,19 di ritorno sociale per ogni euro investito, dimostrando la capacità del programma di creare un impatto positivo, significativo e duraturo. Nel 2024 GoBeyond si è espanso a livello internazionale con il lancio di Impact Beyond Borders in Marocco, mentre nel 2025 è stato lanciato in Turchia in partnership con Viveka.

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