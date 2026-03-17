Newsletter

18 Marzo 2026 - 11:11

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Gnazzi (Admiralpay): “In futuro, i pagamenti faranno la differenza tra un operatore e l’altro”

I sistemi di pagamento sono una leva competitiva? Secondo Raffaele Gnazzi, ceo di Admiralpay, i sistemi di pagamento sono uno strumento indispensabile. “In realtà, se guardiamo alle abitudini di consumo, anche l’Italia ha subito una

17 Marzo 2026

Share the post "Gnazzi (Admiralpay): “In futuro, i pagamenti faranno la differenza tra un operatore e l’altro”"

Stampa pagina

I sistemi di pagamento sono una leva competitiva? Secondo Raffaele Gnazzi, ceo di Admiralpay, i sistemi di pagamento sono uno strumento indispensabile.

“In realtà, se guardiamo alle abitudini di consumo, anche l’Italia ha subito una grande digitalizzazione delle transazioni in tutti i settori commerciali.

Si può, così, pensare che per gli operatori la sfida sarà quella di avere degli strumenti veloci, invisibili e che migliorano l’esperienza di gioco.

Questo aumenterà molto il numero di transazioni e probabilmente sarà richiesta sempre maggiore sicurezza e tracciabilità di queste operazioni.

I pagamenti, quindi, non saranno più una commodity ma assisteremo a funzioni sofisticate che faranno la differenza tra un operatore e l’altro”.

Rispondendo a una domanda diretta sulla competizione tra gioco fisico e online, ha ricordato che in tutti gli altri settori del commercio elettronico, i consumatori non hanno comunque abbandonato le esperienze fisiche. Il grande successo dell’e-commerce non ha spinto i consumatori ad abbandonare l’esperienza dello shopping tra i negozi e di un giro tra le vetrine.

 

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

SBC Summit Malta 2026 introduce Workshop su Cultura, Leadership e Comunicazione

Malta Gaming Authority segnala una violazione di sistema e avvia indagine interna

10&Lotto: a Bellaria Igea Marina (RN) vinti 250mila euro

Fertitta in pole per l’acquisizione di Caesar’s

Lotto: a Palermo realizzata una vincita da 31.375 euro

SuperEnalotto: realizzata a Santa Marinella (RM) e a Monferrato (AT) vincita da 92.789,35€ ciascuno

Enada: oggi alle 15,15 il panel su “Pagamenti digitali e iGaming: guidare la crescita nel nuovo mercato dei giochi”

Champions League – L’Atalanta all’Allianz Arena per l’onore: il gol della Dea a 1,45 su Sisal.it

Comma 7.  Bloise: “Affrontare il fenomeno del gioco da un punto di vista culturale prima che normativo”

Gnazzi (Admiralpay): “In futuro, i pagamenti faranno la differenza tra un operatore e l’altro”

Nicelli (Aircash): “L’euro digitale si diffonderà rapidamente, sfida principale sarà la formazione degli operatori”

Sozzi (Romagna Giochi): “Sistema concessorio rigido rende difficile innovare e sviluppare i propri prodotti”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter