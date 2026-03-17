Gnazzi (Admiralpay): “In futuro, i pagamenti faranno la differenza tra un operatore e l’altro”

I sistemi di pagamento sono una leva competitiva? Secondo Raffaele Gnazzi, ceo di Admiralpay, i sistemi di pagamento sono uno strumento indispensabile. “In realtà, se guardiamo alle abitudini di consumo, anche l’Italia ha subito una

I sistemi di pagamento sono una leva competitiva? Secondo Raffaele Gnazzi, ceo di Admiralpay, i sistemi di pagamento sono uno strumento indispensabile.

“In realtà, se guardiamo alle abitudini di consumo, anche l’Italia ha subito una grande digitalizzazione delle transazioni in tutti i settori commerciali.

Si può, così, pensare che per gli operatori la sfida sarà quella di avere degli strumenti veloci, invisibili e che migliorano l’esperienza di gioco.

Questo aumenterà molto il numero di transazioni e probabilmente sarà richiesta sempre maggiore sicurezza e tracciabilità di queste operazioni.

I pagamenti, quindi, non saranno più una commodity ma assisteremo a funzioni sofisticate che faranno la differenza tra un operatore e l’altro”.

Rispondendo a una domanda diretta sulla competizione tra gioco fisico e online, ha ricordato che in tutti gli altri settori del commercio elettronico, i consumatori non hanno comunque abbandonato le esperienze fisiche. Il grande successo dell’e-commerce non ha spinto i consumatori ad abbandonare l’esperienza dello shopping tra i negozi e di un giro tra le vetrine.

PressGiochi