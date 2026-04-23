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Global Starnet Ltd, il TAR Lazio respinge l’istanza sulla rateizzazione del debito

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha respinto la richiesta cautelare di Global Starnet Ltd contro il diniego dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e del Ministero dell’Economia

23 Aprile 2026

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Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha respinto la richiesta cautelare di Global Starnet Ltd contro il diniego dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rateizzazione di un debito derivante da una sentenza della Corte dei Conti del 2015.

Il provvedimento impugnato – adottato da ADM il 12 febbraio 2026 – aveva negato la possibilità di dilazionare il pagamento. I giudici amministrativi, in sede cautelare, hanno ritenuto insussistente il fumus boni iuris, ossia la presenza di una base giuridica plausibile del ricorso. Secondo il TAR, infatti, l’atto contestato non ha natura autoritativa, ma rientra nell’autonomia negoziale dell’amministrazione. Di conseguenza, la controversia è stata ricondotta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il TAR ha quindi confermato che la vicenda non riguarda l’esercizio di un potere pubblico, ma un rapporto di natura privatistica, da far valere eventualmente davanti al giudice ordinario.

Sulla base di queste considerazioni, il TAR per il Lazio ha respinto l’istanza cautelare e disposto la compensazione delle spese tra le parti.

 

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