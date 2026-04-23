Newsletter

23 Aprile 2026 - 17:07

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Global Starnet, dopo lo stop del TAR alla rateizzazione: “Giurisdizione errata, ricorriamo al Consiglio di Stato”

Dopo la pronuncia del Tar del Lazio sul diniego alla rateizzazione del debito vantato da ADM, Global Starnet Ltd farà appello al Consiglio di Stato

23 Aprile 2026

Share the post "Global Starnet, dopo lo stop del TAR alla rateizzazione: “Giurisdizione errata, ricorriamo al Consiglio di Stato”"

Stampa pagina

Dopo il rigetto dell’istanza cautelare da parte del TAR del Lazio, che ha escluso la possibilità di rateizzare il debito derivante dalla sentenza della Corte dei Conti del 2015 e ricondotto la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, arriva la replica di Global Starnet Ltd per voce dell’amministratore Francesco Corallo. La società contesta l’impostazione dei giudici amministrativi, ribadisce le proprie posizioni già espresse sul merito della vicenda e annuncia l’intenzione di impugnare l’ordinanza davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che la materia rientri invece nell’ambito della giurisdizione amministrativa in quanto legata a concessioni di pubblico servizio.

“Abbiamo già risposto su tutto – dichiara Francesco Corallo, amministratore di Global Starnet Ltd – e riteniamo inutile ribattere nuovamente punto per punto su aspetti già chiariti”.

Prosegue Corallo: “Intendiamo tuttavia ribadire che non si capisce perché ad oggi rimangano totalmente opachi i compensi di decine di milioni di euro erogati agli ex AA.GG. e loro collaboratori, che impediscono la restituzione a Global Starnet Ltd e che vanno restituiti, stante il dissequestro”.

Ancora tutt’oggi nonostante le plurime richieste non viene consegnata la documentazione contabile di supporto ai bilanci, il che come più volte ribadito dalla società, impedisce il deposito in UK, come previsto dalla normativa del Paese.

“Per quanto riguarda l’Ordinanza odierna del Tar del Lazio – conclude Corallo – precisando che è solo una pronunzia sulla giurisdizione (ritenuta del Giudice Ordinario) e non di merito, riteniamo che la stessa sia errata in quanto si tratta di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di concessioni di pubblico servizio e, pertanto, stiamo procedendo con appello cautelare al Consiglio di Stato”.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Reinstallazione slot machine: il TAR Piemonte annulla il provvedimento del Comune di Torino

Gioco online, AG UE Emiliou: “Norma maltese incompatibile con le regole UE, ma rinvio austriaco è irricevibile”

Global Starnet, dopo lo stop del TAR alla rateizzazione: “Giurisdizione errata, ricorriamo al Consiglio di Stato”

Global Starnet Ltd, il TAR Lazio respinge l’istanza sulla rateizzazione del debito

Gioco online e sentenze straniere: attese le conclusioni dell’Avvocato Generale nel caso “Spielerschutz Sigma”

Francesco Corallo scrive ai parlamentari dem sul caso Global Starnet: “Ricostruzione incompleta su debito, gestione e concessione”

Divieto nazionale al gioco d’azzardo online: è possibile richiedere il rimborso delle puntate perse agli operatori autorizzati in altri Stati UE

Sale scommesse, TAR Lombardia: il Comune non può negare il permesso edilizio per motivi legati all’attività di gioco

Pubblicata in Gazzetta UE l’ordinanza Cirsa/ADM su concessioni e rischio operativo

Sale giochi, stop del TAR Lombardia: notifica irregolare, ricorso da rifare

Sanzioni AWP: la Cassazione ridisegna l’ambito di applicazione della lettera C

Imposta unica sulle scommesse e bookmakers: la CGT di II grado della Lombardia conferma che l’imposta si calcola sui ricavi effettivi e non sulla raccolta

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter