Global Starnet a Enada Primavera nel segno della continuità

Nel segno della continuità, Global Starnet LTD rimane vicina ai propri partner garantendo la presenza alla 32a edizione di Enada Primavera, appuntamento canonico per il settore del gaming, che si svolgerà a Rimini dal 30 settembre al 2 ottobre. Una partecipazione che non è soltanto funzionale allo sviluppo delle attività commerciali ma anche una partecipazione fortemente simbolica considerata la particolarità del periodo. Nonostante l’emergenza e le difficoltà con cui si è costretti ad operare, guidato dai propri valori aziendali il concessionario ha deciso di garantire la presenza per rimanere a fianco dei propri partner e clienti.

Con l’auspicio che presto si possa ritornare ad una normalità dei comportamenti e delle interazioni sociali, Global Starnet accoglierà i visitatori presso lo stand n. 047, padiglione C1.

PressGiochi