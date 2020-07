GLMS pubblica studio su scommesse e pubblicità: “Il decreto Dignità non ha dissuaso gli operatori dal collaborare con le squadre italiane”

GLMS ha pubblicato il suo primo studio approfondito dal titolo “A STUDY OF BETTING OPERATORS AND THEIR SPONSORSHIP OF SPORT”, nel quale si analizza l’impatto degli operatori di scommesse e delle loro sponsorizzazioni sulle competizioni sportive e sui club.

Lo studio si basa sulla metodologia GLMS e include raccomandazioni per garantire che la sponsorizzazione delle scommesse abbia solo un impatto positivo sulla salute degli sport.

A call to action – GLMS pubblica questo studio come un invito all’azione di fronte a un problema globale sistemico che, se lasciato proseguire, andrà a discapito della società globale. La visione e la missione di GLMS è stata dal 2017 quella di salvaguardare l’integrità dello sport sviluppando una cultura di integrità e responsabilità sociale attraverso varie attività oltre a rilevare modelli di scommesse sospette. Ciò include la consulenza alle autorità di regolamentazione su quali disposizioni debbano essere introdotte quando si tratta di legalizzare le scommesse sportive e proteggere i valori sportivi e le condizioni di mercato sostenibili.

Viene rivolto uno sguardo approfondito al mercato delle scommesse asiatico, sponsorizzazioni di operatori di scommesse sportive e di tendenza

Lo studio si basa su una metodologia specifica e affronta le tendenze nelle sponsorizzazioni di scommesse, in particolare nel calcio e nel basket, promuovendo anche altri sport. Particolare attenzione è rivolta al mercato delle scommesse asiatiche, al suo background, alla sua crescita e ai potenziali rischi e minacce. Tiene conto della pandemia COVID-19 e evidenzia solo la necessità di una regolamentazione più rigorosa, garantendo che la sponsorizzazione delle scommesse rimanga solo un impatto positivo sugli sport.

Regolamenti e raccomandazioni – Lo studio esplora in un’istantanea i regolamenti e le normative esistenti riguardanti la sponsorizzazione di scommesse sportive, tra cui il “Time to Act” pubblicato di recente nel Regno Unito dal titolo “Time to Act to reduce gambling-related harm”, come un’illusione della crescente attenzione posta su questo tema.

Attenzione viene dedicata anche all’Italia.

ITALIA, LA SERIE A – La sponsorizzazione degna di nota dell’ultimo decennio è stata l’accordo tra Eurobet e Palermo tra il 2010 e il 2013.

Marathonbet ha sponsorizzato la Lazio nella stagione 2018/19 ed è stato l’unico marchio di scommesse presente sulle magliette di Serie A in quella stagione. Ma l’accordo è stato interrotto dopo appena un anno a seguito del divieto di pubblicità sui giochi nel 2019.

Dopo questa nuova legislazione, nessuna delle magliette di Serie A è sponsorizzata dagli operatori di scommesse nella stagione 2019/20. Tuttavia, la stessa Lega è sponsorizzata dall’operatore asiatico Yabo Sport, che fornisce a Yabo l’esposizione del marchio attraverso la grafica delle partite, le identità e la pubblicità virtuale in tutte le partite in diretta di Serie A trasmesse in Asia. Yabo aveva lavorato con squadre (Manchester United, Leicester City, Bayern Monaco, Hertha Berlino e Monaco) e squadre nazionali (Argentina), ma questo è il primo accordo in tutta la Lega. Yabo gestisce siti di scommesse tramite TGP Europe Limited, registrato con l’Isola di Man, UKGC. I suoi siti Web e servizi sono orientati verso l’Asia, in cinese semplificato rivolto solo ai clienti in Cina e Asia. Oltre a offrire scommesse sportive, casinò dal vivo, eSport, giochi di scacchi, lotterie e videogiochi online sono tra i servizi presentati in cinese. Oltre al sito Web principale yabo.com, sono disponibili numerosi siti mirror e app alternative per i clienti in Asia, oltre a una vasta gamma di soluzioni di pagamento come Alipay e Wechat Pay, disponibili anche in Cina.

A livello di team, l’Inter ha spinto a crescere il suo profilo in Asia. Nel 2018, l’Inter ha avviato un accordo pluriennale con la società di scommesse filippina LeTou, come primo partner di gioco online in Asia. LeTou (tradotto in cinese come “felice di scommettere”) è anche una società di TGP Europe che per la prima volta è entrata nella sponsorizzazione della maglia con l’allora team EPL Swansea nel 2017. I siti Web di scommesse di LeTou sono presentati in inglese e in più lingue asiatiche (cinese semplificato, Tailandese e vietnamita). Il loro sito Web principale 888letou.com e molti siti mirror sono principalmente per clienti asiatici, mentre i loro servizi in inglese su letou.co.uk65 sono stati reindirizzati su betvision.com.

Un altro importante accordo di sponsorizzazione delle scommesse in Italia è stata la partnership tra Juventus e 10bet dalla stagione 2019/20 per tre anni, focalizzata sulla promozione del marchio al di fuori dell’Italia. 10bet, concesso in licenza a Malta, sponsorizza anche Blackburn in Inghilterra. Il suo sito Web principale 10bet. co.uk è solo in inglese, mentre 10bet.com è in inglese e tedesco, entrambi senza possibilità di passare alle lingue asiatiche. Tuttavia, i servizi di 10bet in cinese semplificato sono disponibili sul sito Web mirror 10bo1111.com, dove le scommesse sportive, i giochi da casinò e varie nuove coperture e immagini della Juventus sono disponibili per i clienti cinesi.

Altre nuove offerte in Serie A nella stagione 2019/20 hanno visto JBO67 con Bologna e All Win City con la Roma, formando partner ufficiale di scommesse in Asia. Entrambi gli operatori di scommesse sono orientati verso l’Asia con contenuti di siti Web principali in cinese semplificato e soluzioni di pagamento rivolte ai clienti in Cina.

Sebbene vi sia un divieto di pubblicità di giochi in Italia, ciò non ha dissuaso gli operatori di scommesse dal collaborare con le squadre e persino con il campionato stesso. Nessuno degli operatori sopra menzionati è accusato di agire illegalmente, ma c’è, come sempre, il rischio che tali partnership possano mirare a commercializzare clienti in paesi asiatici in cui le scommesse sono vietate.

La legislazione recente in Italia – Allo scopo di ridurre la dipendenza da gioco e aumentare la protezione degli scommettitori, la pubblicità sui giochi e le relative sponsorizzazioni sportive (compresi i marchi di gioco che appaiono sulle maglie di una squadra) sono state bandite in Italia dal 2019, mentre la lotteria nazionale gestita da il governo è esonerato da questo divieto.



Il marketing e la promozione delle scommesse in Asia sono generalmente vietati. Pertanto, le sponsorizzazioni di squadre popolari nella EPL o La Liga, che vengono trasmesse in tutta l’Asia e nel mondo, fungono da piattaforme di marketing e pubblicità alternative altamente efficaci per i siti di scommesse orientati verso l’Asia. In generale, un operatore di scommesse che vuole sponsorizzare una squadra in Europa deve conformarsi alle norme di gioco del paese in cui quella squadra ha sede. Nella maggior parte delle giurisdizioni trattate in questa analisi, come UK o Francia, un operatore di scommesse deve essere autorizzato dall’autorità nazionale di gioco per pubblicizzare o sponsorizzare squadre lì. In Spagna, un operatore online straniero può operare e pubblicizzare nel paese, ma deve disporre di licenze equivalenti altrove nello Spazio economico europeo. Oltre ad essere partner ufficiali di scommesse con le società calcistiche e le sponsorizzazioni di magliette, la pubblicità delle scommesse è onnipresente nelle partite lungo i tabelloni sul lato campo ed è visibile durante molte trasmissioni globali, con uno studio che mostra oltre il 75% del tempo di trasmissione EPL (oltre 25.000 ore) nella stagione EPL 2016/2017, incluso uno sponsor di gioco in un modo o nell’altro.

Lo studio termina con una serie di raccomandazioni che facilitano la pratica sicura della sponsorizzazione delle scommesse sportive. Mentre questo studio si concentra sull’impatto della sponsorizzazione e formula raccomandazioni per regolare tale elemento, è anche chiaro che l’industria del gioco nel suo insieme è quella che merita un controllo più ampio da parte di governi, autorità investigative, fornitori di servizi Internet, aziende tecnologiche e molti altri oltre . Oggi, alcuni operatori sono in grado di stratificare i propri interessi commerciali per evitare la violazione e contemporaneamente cercare di attirare perdite di scommesse da alcune delle persone più povere del mondo. In futuro, si spera che si possano compiere ulteriori sforzi in tutta la società per frenare queste attività.

