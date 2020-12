GLMS nomina Lori Sullivan nel comitato esecutivo

Il Global Lottery Monitoring System (GLMS) ha eletto Lori Sullivan, direttore operativo dell’operatore provinciale canadese Ontario Lottery and Gaming (OLG) nel suo comitato esecutivo. Sullivan si fa avanti per sostituire Sami Kauhanen, che ha lasciato il ruolo di vicepresidente delle scommesse per il monopolio finlandese Veikkaus ad agosto per guidare l’associazione finlandese di corse e allevamento di cavalli Suomi Hippos.

Lori Sullivan ha poi dichiarato: “Sono lieta di poter sostenere gli sforzi di GMLS per promuovere e garantire l’integrità delle scommesse sportive in tutto il mondo”. Il presidente di GLMS Ludovico Calvi ha aggiunto che Sullivan ha portato “una straordinaria esperienza” come dirigente della lotteria ed ex consigliere generale, spiegando: “Sono fiducioso che Lori migliorerà il profilo e la consapevolezza del GLMS tra i partner del settore nordamericano, le parti interessate, i regolatori, i responsabili politici, le organizzazioni sportive e le forze dell’ordine. È una delle nostre priorità strategiche acquisire nuovi membri in Nord America, poiché molti stati e province stanno regolamentando le scommesse sportive ed è necessario sostenere ed educare i legislatori e i responsabili politici sulle migliori pratiche per la creazione e l’attuazione di misure di integrità efficaci per un ambiente di mercato delle scommesse responsabile e sostenibile”.

