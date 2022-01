GLMS: Luca Esposito nominato nuovo Segretario Generale

Luca Esposito è il nuovo Segretario Generale di GLMS. Questa nomina ha ricevuto la piena approvazione dei comitati esecutivi di WLA, EL e GLMS.

Esposito attualmente ricopre il ruolo di Direttore Esecutivo di WLA, posizione che manterrà assumendo le funzioni di Segretario Generale di GLMS.

GLMS rimane un’entità indipendente e tutti i controlli e la governance appropriati saranno in atto per garantire l’integrità delle operazioni e sarà mantenuta la raccolta/gestione dei dati.

Ludovico Calvi, Presidente GLMS ha commentato: “Siamo estremamente felici di accogliere Luca nel nostro team. Ogni singolo giorno viene segnalato un nuovo incidente di manipolazione delle competizioni sportive, questo è stato particolarmente vero dallo scoppio della pandemia. L’ecosistema sportivo non è mai stato così vulnerabile come oggi e questo rende il Match Fixing uno dei maggiori problemi dello sport moderno. La comprensione di Luca dell’industria dei giochi, delle associazioni globali e delle loro esigenze, e la sua conoscenza pratica nell’area dell’integrità sportiva, saranno un’enorme risorsa per guidare il successo di GLMS nella titanica lotta contro le partite truccate e per proteggere l’integrità sportiva in tutto il mondo”.

