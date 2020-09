GLMS aggiorna il proprio statuto per migliorare l’impegno per l’integrità sportiva

A seguito della recente Assemblea Generale, GLMS ha aggiornato il proprio Statuto per riflettere l’evoluzione nel dominio dell’integrità sportiva, dando così l’opportunità alle parti interessate di cooperare nella lotta alla corruzione sportiva e beneficiare dei numerosi servizi dell’associazione.

Data l’espansione del dominio dell’integrità sportiva negli ultimi anni e la necessità di intraprendere azioni e responsabilità collettive a livello globale, GLMS, un’associazione senza scopo di lucro, e i suoi membri attivi nel settore lotterie, comprendono che sta diventando essenziale essere in grado di co- operare con altri stakeholder per contrastare efficacemente il fenomeno della corruzione sportiva.

Gli Statuti GLMS devono riflettere i vari cambiamenti nel mondo delle lotterie (cioè le lotterie che agiscono come regolatori, l’apertura del mercato delle scommesse sportive negli Stati Uniti) e la propria evoluzione negli ultimi cinque anni, fornendo servizi di monitoraggio, analisi, implementazione legale e ricerca, istruzione , prevenzione e coinvolgimento nel progetto. Questo è imperativo per rimanere in rotta nella propria missione di diventare l’entità più credibile e rispettata al mondo nella lotta contro le manipolazioni sportive e la salvaguardia dell’Integrità e dei Valori dello Sport, cooperando con stakeholder pubblici e privati ​​a livello globale.

Pertanto, a seguito di un attento studio e una valutazione approfondita da parte del Comitato Esecutivo GLMS, nonché dei membri fondatori collettivi, European Lotteries e World Lottery Association e votato dai membri GLMS Individual lottery, lo Statuto GLMS è stato modificato nel settembre 2020 .

