GLMS accoglie gli enti Sara, Epathla e CSCF per aumentare l’integrità nello sport e nelle scommesse

Il Global Lottery Monitoring System (GLMS) accoglie con favore l’Autorità di sorveglianza ungherese per gli affari regolatori (Sara), la Piattaforma nazionale greca (Epathla) e la Fondazione CSCF per l’integrità sportiva come membri associati.

GLMS è un’associazione senza fini di lucro che garantisce l’integrità delle scommesse sportive e contribuisce alla lotta contro la manipolazione delle competizioni sportive. Gli statuti di GLMS consentono l’adesione di associati a tutte le entità impegnate nel miglioramento dell’integrità sportiva (enti pubblici, enti sportivi, fornitori di lotterie e altri enti generalmente coinvolti nella lotta contro le manipolazioni sportive), per facilitare lo scambio sicuro di informazioni e consentire un migliore coordinamento con la lotteria membro.

Con questi tipi di adesione, GLMS si sforza di svolgere il suo ruolo nell’incoraggiare tali azioni coordinate nell’istruzione, nel rilevamento e nelle indagini. Inoltre, ai sensi della Convenzione internazionale sulla manipolazione delle competizioni sportive, di cui GLMS è un osservatore permanente, le Parti sono tenute a istituire piattaforme nazionali, un forum nazionale che riunisca tutte le parti interessate per prevenire, rilevare e sanzionare efficacemente le manipolazioni delle competizioni sportive e promuovere la cooperazione tra le parti interessate.

Luca Esposito, Segretario Generale di GLMS, ha commentato le nuove iscrizioni: “Lo scambio di informazioni è fondamentale nella lotta contro la manipolazione delle competizioni sportive, ampliare la nostra adesione per includere i crescenti stakeholder coinvolti nella comunità delle scommesse sportive ci aiuta a raggiungere il nostro obiettivo di preservare l’integrità dello sport”.

