16 Settembre 2025 - 09:01

GLI torna sponsor del Regulators’ Roundtable all’EEGS 2025

Eastern European Gaming Summit (EEGS) ha annunciato che Gaming Laboratories International (GLI) sarà nuovamente sponsor del Regulators’ Roundtable in programma durante l’edizione 2025 dell’evento, che si terrà il 27 e

15 Settembre 2025

Eastern European Gaming Summit (EEGS) ha annunciato che Gaming Laboratories International (GLI) sarà nuovamente sponsor del Regulators’ Roundtable in programma durante l’edizione 2025 dell’evento, che si terrà il 27 e 28 novembre presso l’Inter Expo Center di Sofia.

Leader globale nei servizi di testing, certificazione e consulenza per l’industria del gioco, GLI da decenni supporta regolatori, fornitori e operatori in oltre 480 giurisdizioni nel mondo, con la missione di garantire integrità, correttezza e trasparenza.

Il sostegno al Regulators’ Roundtable conferma l’impegno dell’azienda nel promuovere il dialogo e lo scambio di conoscenze tra autorità di regolamentazione e stakeholder del settore. Considerata una delle sessioni di punta dell’EEGS, la tavola rotonda rappresenta infatti un’occasione esclusiva per affrontare le sfide normative più urgenti, esplorare soluzioni innovative e delineare le strategie future del comparto.

L’EEGS 2025 riunirà ancora una volta regolatori, operatori, fornitori e opinion leader per due giornate di confronto ad alto livello, networking e condivisione di esperienze, consolidando la propria posizione di forum di riferimento per innovazione e regolamentazione del gaming in Europa orientale e oltre.

👉 Maggiori informazioni e registrazioni disponibili al link: EEGS 2025 – Registrazione

PressGiochi

PressGiochi

