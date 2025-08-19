Gli scommettitori si innamorano del calcio femminile

Nel presentare i risultati della semestrale, il CFO di Entain, Rob Wood, ha dichiarato che gli Europei femminili 2025 sono stati l’edizione del torneo più gettonata nella storia dell’azienda, probabilmente

Nel presentare i risultati della semestrale, il CFO di Entain, Rob Wood, ha dichiarato che gli Europei femminili 2025 sono stati l’edizione del torneo più gettonata nella storia dell’azienda, probabilmente anche grazie alla vittoria della squadra britannica sui campioni del mondo della Spagna. Questo, nonostante il torneo sia stato concomitante con la Coppa del Mondo per Club.

Ovviamente, per gli operatori inglesi è stata una mano santa la progressione dell’Inghilterra, che è arrivata sino alla finale, vincendola ai rigori contro la Spagna e così confermando il trofeo vinto nel 2022. C’è poi da considerare il fatto che, rispetto al mondiale per club, gli orari delle partite erano più accessibili.

Ma bisogna essere sostanzialmente d’accordo con Steve Freeth, esperto di sport e trading di Bet365, quando afferma che “L’interesse per il calcio femminile continua a crescere a un ritmo vertiginoso e avere una squadra di successo, le Lionesses, aiuta sicuramente dal punto di vista del fatturato nel Regno Unito”,

Bet365 ha reso noto anche che le scommesse piazzate su Euro 2025 sono aumentate del 64% rispetto al precedente torneo ospitato dall’Inghilterra nel 2022, mentre la finale ha ottenuto un +16% rispetto a quella della Coppa del Mondo del 2023.

A Euro 2025 sono stati battuti tutti i record , con più tifosi che mai sintonizzati per sostenere tutte le nazioni e con ben 632mila presenze negli stadi (nel 2022 in Inghilterra furono 574.875).

