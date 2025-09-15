Gli occhi dell’Ue puntati su Macao: PIL in crescita dell’8,8% grazie al gioco d’azzardo

L’avanzo di bilancio è tale che permetterà a Macao di avere fondi sufficienti per finanziare oltre sei anni di spesa pubblica

Nel 2024 la crescita del prodotto interno lordo (PIL)di Macao è stata dell’8,8 %. La crescita economica è stata sostenuta dall’aumento del numero di turisti e dei relativi proventi del gioco d’azzardo. Macao ha accolto 34,9 milioni di visitatori nel 2024, registrando un aumento del 24 % su base annua; tuttavia, tale dato resta inferiore ai 39,4 milioni di visitatori del 2019. I visitatori provengono in gran parte dalla Cina continentale e da Hong Kong.

Dati, questi, sottoposti all’attenzione di un osservatore speciale: l’Unione Europea.

Dal 1999, anno del passaggio di Macao alla Cina, l’Unione europea segue da vicino gli sviluppi della regione amministrativa speciale. Con la sua relazione annuale, Bruxelles ribadisce il sostegno al principio ‘un paese, due sistemi’, monitorando il rispetto dell’autonomia, dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali.

Come riporta l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: “Il PIL di Macao è aumentato dell’8,8 % su base annua nel 2024, toccando 384,1 miliardi di MOP (45,4 miliardi di EUR). Ciò ha fatto seguito a una crescita del PIL del 75,1 % nel 2023, sostenuta dalla revoca delle rigorose restrizioni imposte a seguito della pandemia di COVID-19 e dalla ripresa delle entrate derivanti dal turismo e dal gioco d’azzardo.

Nel maggio 2024 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha pubblicato la relazione di consultazione a norma dell’articolo IV per Macao. Le prospettive dell’FMI per Macao indicano una crescita del PIL del 13,9 % nel 2024, del 9,6 % nel 2025, del 4,4 % nel 2026 e del 3 % per i tre anni successivi. Tra i rischi per la crescita figurano una crescita inferiore al previsto nella Cina continentale, tassi di interesse più elevati per un periodo di tempo più lungo rispetto al previsto nelle principali economie e un aumento degli eventi climatici estremi. Di contro, secondo l’FMI, l’integrazione con la zona della Grande baia e il successo della diversificazione economica dovrebbero sostenere l’economia.

La crescita economica nel 2024 è stata sostenuta da un aumento del numero di turisti. Nel corso dell’anno Macao è stata visitata da 34,9 milioni di persone (il 70,1 % delle quali provenienti dalla Cina continentale e il 20,6 % da Hong Kong). Si tratta di un aumento del 23,8 % su base annua che resta comunque dell’11,4 % al di sotto dei livelli del 2019 (periodo antecedente la pandemia di COVID-19), anno in cui Macao era stata visitata da 39,4 milioni di persone. Il tasso medio di occupazione delle strutture alberghiere è stato dell’86,5 % nel 2024, in calo rispetto al 90,8 % del 2019, ma comunque superiore all’81,2 % registrato nel 2023 e al 38,5 % nel 2022.

Il settore del gioco e il relativo indotto danno il maggior contributo all’economia di Macao, in gran parte grazie al turismo. Nel 2024 le entrate generate dal gioco hanno continuato a mostrare segni di ripresa, attestandosi a 227,4 miliardi di MOP (26,9 miliardi di EUR), con un aumento del 23,8 % su base annua. Tuttavia tali entrate sono risultate inferiori del 22,5 % rispetto ai 293,3 miliardi di MOP (34,7 miliardi di EUR) generati prima della pandemia (2019).

Il tasso di disoccupazione è sceso all’1,8 % nel 2024, dal 2,7 % nel 2023 e dal 3,7 % nel 2022, ed è tornato ai livelli antecedenti la pandemia (1,7 % nel 2019). Nel 2024 il governo ha registrato un avanzo di bilancio di 31,0 miliardi di MOP (3,7 miliardi di EUR), dopo aver registrato, nel 2023, un avanzo di 29,0 miliardi di MOP (3,4 miliardi di EUR). Alla fine di dicembre le riserve di bilancio ammontavano a 616 miliardi di MOP (72,9 miliardi di EUR), con un aumento del 6,2 % su base annua e del 6,4 % rispetto a prima della pandemia (579 miliardi di MOP). Le riserve sono sufficienti a coprire 6,5 anni di spesa pubblica.

Nel settore del gioco d’azzardo, i concessionari di casinò sono tenuti a investire in attività non connesse al gioco d’azzardo, al fine di sostenere la diversificazione economica di Macao. Nel corso dell’anno sono state apportate modifiche normative in materia di gioco d’azzardo. In aprile è stato adottato un nuovo regime giuridico (legge n. 7/2024)7 per la concessione di crediti per i giochi d’azzardo nei casinò, che conferisce in via esclusiva ai concessionari di casinò la facoltà di concedere direttamente crediti ai clienti. Ne consegue che il ruolo e l’influenza dei promotori di giochi d’azzardo sono limitati. Tali promotori svolgevano in precedenza un ruolo importante nel coinvolgere i giocatori di alto livello e nel fornire loro crediti. I promotori di giochi d’azzardo possono ora agire esclusivamente in qualità di agenti per i concessionari. In ottobre è stata introdotta la legge n. 20/20248 destinata a contrastare i reati legati al gioco d’azzardo illegale, aumentare le ammende e le sanzioni per i reati connessi al gioco d’azzardo e criminalizzare i prestiti illegali e i cambi di valuta connessi al gioco d’azzardo, nonché la gestione non autorizzata del gioco online.

L’economia di Macao è dipende decisamente dai visitatori provenienti dalla Cina continentale che si recano nella RAS per fini di turismo e di gioco d’azzardo. Nel 2024 la Cina continentale è stata il principale partner commerciale di Macao, con il 28,3 % del totale, mentre nel 2023 era risultata la seconda fonte di investimenti diretti esteri (dati disponibili più recenti).

Nel 2024 l’UE è stata il secondo partner commerciale di Macao (26,6% del totale), con scambi per oltre 1 miliardo di euro, in gran parte esportazioni europee di moda e beni di lusso. L’UE è anche la quarta fonte di investimenti diretti esteri (5,5% nel 2023), con 1,46 miliardi di euro investiti a Macao e quasi 1 miliardo in senso inverso. Le relazioni si rafforzano inoltre tramite nuovi meccanismi di dialogo politico e diplomazia pubblica avviati nel 2024.

