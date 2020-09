Gli Esports come asset educativo: il Centro Sportivo Italiano sceglie l’OIES

Il Centro Sportivo Italiano, l’Ente di Promozione Sportiva che vanta oltre 1 milione e trecentomila tesserati, entra a far parte dell’Osservatorio Italiano Esports per aumentare il proprio know-how in materia di videogiochi competitivi. Con l’adesione alla prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori del settore esportivo, il CSI compie un passaggio decisivo: sceglie di inserire in modo sistematico gli esports tra le alternative messe a disposizione dai propri tecnici per formare i giovani tesserati. In questo modo, gli esports non si limitano ad attirare interesse per la volontà di agonismo o la capacità di intrattenere, ma per la prima volta assurgono a vero e proprio strumento educativo.

“Il CSI, da sempre attento alla crescita e ai bisogni delle giovani generazioni, ha cercato di cogliere i molti aspetti positivi degli esports, considerandoli uno strumento di socializzazione che ha il potere di abbattere le barriere di differenze di età, genere, disabilità e possono sviluppare numerose abilità – dichiara Vittorio Bosio, presidente del CSI – Il CSI è sempre stato ricettivo sulle nuove sfide, anche quelle tecnologiche, e grazie ad OIES, che nel settore offre competenza e disponibilità, crediamo di poter iniziare insieme un percorso con l’obiettivo di portare e diffondere i nostri valori che da 76 anni ci accompagnano negli sport più tradizionali”.

Grazie a questa importante collaborazione, l’Osservatorio Italiano Esports continua nella sua opera di riunione e creazione di connessioni tra gli stakeholder più importanti del settore, per accelerarne il progresso e la conoscenza agli investitori non endemici. “Anche se ormai abbiamo raggiunto la quota di 70 membri associati, ogni volta riusciamo a gioire di un nuovo traguardo: questa volta celebriamo l’ingresso del più importante Ente di Promozione Sportiva in Italia – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’OIES – Siamo convinti che l’alleanza tra sport tradizionale e virtuale sarà determinante per la crescita dell’intero sistema esportivo” .

L’Osservatorio Italiano Esports, che ha inaugurato le proprie attività ad inizio aprile, prosegue a pieno ritmo nell’adesione di nuovi clienti, e nei prossimi giorni saranno annunciati altri prestigiosi ingressi. L’Osservatorio Italiano Esports è un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore sportivo che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di campioni dello sport e rappresentanti del mondo Esports.

