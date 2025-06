Giussano (MB): per gli esercizi “No Slot” confermato sconto Tari del 10%

Il Consiglio Comunale di Giussano, nella seduta di mercoledì 19 giugno, ha approvato le tariffe TARI 2025 prevedendone anche le scadenze di pagamento: in continuità con le annualità precedenti, si potrà pagare in due rate (prima rata entro il 30 settembre, secondo rata entro il 15 dicembre) o potrà essere effettuato versamento in unica soluzione entro il 30 settembre.

L’Amministrazione Comunale ha confermato tutte le misure agevolative già in essere negli anni passati. In particolare, i pubblici esercizi aderenti all’iniziativa “No Slot” continueranno a ricevere una riduzione del 10% del tributo TARI, dato che potrà salire al 30% nel caso in cui il 2025 sia il primo anno di adesione all’iniziativa “No slot” e corrisponda alla dismissione di macchine già installate per il gioco elettronico con vincite in denaro.

PressGiochi