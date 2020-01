Giuliani (Adm): “Le limitazioni fanno sparire il gioco legale, impossibile persare che la gente abbia smesso di giocare”

“Non possiamo sapere ancora quanto il gioco illegale stia recuperando terreno a danno di quello illegale ma abbiamo evidenza di territori dove a seguito delle limitazioni il gioco legale è totalmente sparito. E’ impossibile pensare che in un territorio come per esempio la provincia di Crotone la gente abbia smesso di giocare perché non c’è più un’offerta di gioco lecito: è un puro esercizio di fantasia”. L

organizzato da Astro per la presentazione della ricerca della Cgia di Mestre sulla situazione del gioco lecito in Emilia Romagna.

o ha detto Antonio Giuliani, responsabile del settore apparecchi da divertimento dei Monopoli, intervenendo al convegno