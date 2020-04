Giovanni Garrisi (Ceo Stanleybet) confermato all’Sbc Digital Summit

È confermata la partecipazione di Giovanni Garrisi, CEO di Stanleybet e di Magellan Robotech, all’SBC Digital Summit, il più grande evento online progettato per ispirare l’industria delle scommesse e dei giochi durante i periodi turbolenti e di crisi, in particolare in un momento come questo col Coronavirus che continua a diffondersi con un impatto enorme su tutte le nostre attività. Per affrontare lo stato del nostro settore, SBC ha raccolto i migliori esperti del settore e leader di pensiero per condividere le loro opinioni e discutere quali strumenti possiamo usare e guardare alle opportunità che ci attendono. L’intervento del dottor Garrisi è previsto per il primo giorno della manifestazione, lunedì 27 aprile, all’interno del panel “Un’opportunità per rivisitare l’approccio omni-channel?”, in programma dalle ore 12 alle 12.40 (orario UK). Confermati gli altri speaker di peso che parteciperanno allo stesso appuntamento: si tratta di Fabio Schiavolin (CEO Snaitech), Per Widerstrom (CEO Fortuna Group) e Johnny Hartnett (CEO SuperBet).

In che modo le aziende con grandi aree commerciali possono gestire efficacemente le proprie risorse umane durante l’epidemia di COVID-19? Possono essere ridistribuiti ai servizi online o si tratta di “sostituirli” fino a quando i negozi non possono riaprire? Questa interruzione forzata ci consente di rivisitare l’esperienza omni-channel?

Questi i temi su cui si focalizzerà il panel, sicuramente uno dei momenti clou dell’intero Summit.

Il vertice digitale SBC presenta l’agenda online più completa mai vista, si sviluppa su cinque giorni e copre l’intero settore delle scommesse e dei giochi, tra cui scommesse sportive, giochi da casinò, poker, sport virtuali, lotterie, pagamenti e marketing digitale.

Offre inoltre l’opportunità perfetta per tutti di rimanere in contatto con colleghi in remoto, in un momento in cui si affronta quella che è diventata la più grande minaccia di sempre al settore a causa dell’isolamento forzato in molti paesi.

PressGiochi