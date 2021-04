Giovanni Endrizzi(M5S): “Istruire le persone per limitare il gioco d’azzardo patologico”

Durante la videoconferenza “Il contrasto al gioco d’azzardo nei Comuni, è intervenuto Giovanni Endrizzi, portavoce per il MoVimento 5 Stelle al Senato, che ha spiegato: “Abbiamo una Costituzione che tutela la famiglia, la salute e tutti i valori portanti, ma nell’art.44 viene dichiarato che l’ìmpresa economica è libera, anche se poi lo stesso articolo spiega come non può essere svolta contro la dignità e la sicurezza umana e quindi non in contrasto con il bene sociale. Malgrado la storia virtuosa del controllo sul gioco d’azzardo in Italia, abbiamo potuto vedere l’evoluzione e l’aumento che si è registrato rispetto al gioco d’azzardo e se il danno economico è legato alle perdite nette, il danno legato alla dipendenza si misura con la quantità e il volume delle giocate, quindi i danni possono non essere legati strettamente all’economia e alla sanità delle persone”.

Inoltre, si è espresso sulla situazione della chiusura delle attività del gioco d’azzardo, affermando: “Riguardo la chiusura dello Stato per la situazione COVID-19 del settore del gioco d’azzardo, capisco le piccole imprese e la parte bassa dell’offerta, ma dobbiamo pensare anche a tutti quei giocatori che stando lontani dal gioco d’azzardo hanno ripreso a risparmiare, a sognare e ad avere relazioni con la famiglia”.

Infine, ha spiegato quali potrebbero essere le misure che possono essere adottate dai Comuni per limitare il fenomeno della ludopatia: “Di recente, SOGEI ha messo a disposizione dei Comuni il programma Smart, dove possono creare un account e controllare il funzionamento di tutte le videolottery, senza il bisogno di far intervenire le Forze dell’Ordine, ma rispetto a questo sono pochi i Comuni che hanno aderito. Gli strumenti più efficaci per limitare il gioco d’azzardo potrebbero essere il distanziamento dei 500 metri per via pedonale, perché quello in linea d’aria talvolta viene contestato, i limiti di orario e l’incentivo sulla fiscalità locale fiscale, nel quale viene fatto uno sconto alle attività che non propongono gioco d’azzardo. Importante, attraverso la disposizione di sedi e risorse economiche in cui fare dei programmi di informazione, di istruzione o dei gruppi di ascolto, perché questa è una battaglia che può essere vinta istruendo le persone e facendogli capire il problema del gioco d’azzardo patologico”.

