Giovanelli (Cisl Fano): “Limitare la riapertura delle sale gioco e dei gratta e vinci”

“Negli anni scorsi la Cisl – spiega Giovanni Giovanelli della Cisl Fano – aveva sollecitato i sindaci dei comuni del Ats 6 e 7 per l’adozione di regolamenti no slot considerato il grave danno causato dalla dipendenza da gioco d’azzardo legale sia tramite le slot che con i vari canali (gratta e vinci…scommesse).

I dati pubblicati dall’agenzia dei monopoli sono inequivocabili e confermano questo trend nel territorio del

comune di Fano e dei comuni ats 6 e 7. Tutto si è fermato!

I sindaci non hanno avuto il coraggio di adottare regolamenti no slot né tantomeno emanare in seconda istanza la limitazione degli orari di accesso alle slot e alle sale gioco. Solo il sindaco del comune di Fratterosa ha avuto questo coraggio: siamo rimasti attoniti e sbigottiti di fronte alla inerzia dei sindaci per contrastare il Gap. Siamo consapevoli dei forti interessi economici del gioco d’azzardo ma la salute dei cittadini viene in prima istanza.

In questo lungo periodo di quarantena però è stato possibile chiudere tutte le attività collegate al Gap. Chiediamo ai sindaci di cogliere il momento favorevole per almeno restringere l’apertura delle sale slot.

Non è la scelta risolutiva ma limiterebbe molto l’accesso al GAP!

Auspichiamo che i consiglieri regionali con coraggio e determinazione promuovano l’applicazione di un

provvedimento regionale che rimandi l’apertura delle sale gioco e la distribuzione dei gratta vinci.

Alle forze politiche locali regionali e ai nostri deputati e senatori chiediamo di adoperarsi per limitare la riapertura delle sale gioco e distribuzione di gratta vinci.

Con coraggio e determinazione si salverebbero molte persone dalla rovina sociale individuale e familiare.

E’ il momento favorevole per imprimere una svolta al contrasto del gioco d’azzardo”.

PressGiochi