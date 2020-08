Giornata storica per la Women’s Initiative in Lottery Leadership

La Women’s Initiative in Lottery Leadership (WILL) ha accolto con piacere l’annuncio della North American Association of State and Provincial Lotteries (NASPL) secondo cui per la prima volta nella sua storia tutti i suoi ufficiali sono donne. I nuovi funzionari della NASPL sono il direttore della lotteria del Montana Angela Wong come Presidente, il direttore esecutivo della lotteria Hoosier Sarah Taylor come primo vice presidente, il Presidente della Georgia Lottery e il CEO Gretchen Corbin come secondo vicepresidente e il direttore della lotteria del Wisconsin Cindy Polzin come tesoriere. Questo momento storico per l’industria della lotteria cade lo stesso giorno del 100 ° anniversario dell’approvazione del 19 ° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, che garantisce il diritto costituzionale delle donne al voto.

Rebecca Paul Hargrove, presidente e amministratore delegato della Tennessee Education Lottery, presidente della World Lottery Association (WLA) e fondatrice e presidente di WILL, ha spiegato: “Oggi è un giorno storico per il nostro settore. È particolarmente gratificante in quanto giunge nel 100 ° anniversario del mio stato, il Tennessee, diventando il 36 ° stato a ratificare il 19 ° emendamento e creando la maggioranza dei tre quarti necessaria per emendare la Costituzione degli Stati Uniti e dare alle donne di tutto il paese il diritto di voto. Garantire l’equità di genere apporta una preziosa profondità a questa organizzazione, aggiungendo una voce a tutto tondo alle discussioni sia interne che esterne. Questa nuova lista di ufficiali NASPL sono leader eccezionali che danno ottimi esempi e ispirano gli altri ad ottenere essere il meglio”.

Fondata nel 1971, la NASPL si è evoluta da uno scambio informale di informazioni tra tre pionieri direttori di lotterie in un’associazione attiva che rappresenta 53 organizzazioni di lotterie.

Oltre all’annuncio di oggi dalla NASPL, altre cariche sono state occupate da donne in posizioni di leadership nella lotteria: Hargrove, presidente della WLA; Taylor della Hoosier Lottery, presidente del consiglio di amministrazione della Multi-State Lottery Association (MUSL); e il direttore esecutivo della lotteria del Missouri May Scheve Reardon, presidente del gruppo di prodotti Powerball. Il presidente e amministratore delegato di Loto-Québec Lynn Roiter è anche presidente delle lotterie interprovinciali.

