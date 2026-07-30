Giornata nazionale contro la ludopatia, Cavandoli (Lega): “Accrescere la consapevolezza sui rischi del gioco patologico”

“La ludopatia è una dipendenza che può travolgere la vita delle persone, compromettere gli equilibri familiari e generare gravi difficoltà economiche e sociali, fino ad annullare le prospettive future degli

“La ludopatia è una dipendenza che può travolgere la vita delle persone, compromettere gli equilibri familiari e generare gravi difficoltà economiche e sociali, fino ad annullare le prospettive future degli individui.

Per questo ho presentato una proposta di legge per istituire una Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d’azzardo. L’obiettivo è accrescere la consapevolezza sui rischi del gioco d’azzardo patologico, far conoscere i servizi di assistenza e cura già presenti sul territorio e promuovere una cultura della prevenzione, coinvolgendo istituzioni, scuole, aziende sanitarie, terzo settore e famiglie.

È fondamentale intervenire prima che il disagio si trasformi in una dipendenza difficile da superare. Anche la scuola ha un ruolo importante, perché sensibilizzare i più giovani all’educazione finanziaria nell’ambito dell’educazione civica, come voluto dalla Lega, significa fornire anche strumenti per riconoscere i rischi e sviluppare un rapporto responsabile con il denaro e con il gioco. Allo stesso tempo vogliamo dare maggiore visibilità ai percorsi di sostegno destinati a chi sta affrontando questa dipendenza e ai loro familiari.

È un provvedimento che punta a fare rete tra tutti i soggetti già impegnati nella prevenzione e nell’assistenza, affinché nessuno venga lasciato solo davanti a una dipendenza che troppo spesso si consuma nel silenzio e nell’isolamento.

La data del 22 maggio richiama il ‘No Gambling Day’ che già adesso si celebra ogni anno, proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi della ludopatia e denunciare gli impatti sociali ed economici negativi del gioco d’azzardo”.

Lo ha dichiarato l’onorevole Laura Cavandoli (Lega), prima firmataria della proposta di legge che punta a istituire la Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d’azzardo.

PressGiochi