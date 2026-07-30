Newsletter

30 Luglio 2026 - 12:14

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Giornata nazionale contro la ludopatia, Cavandoli (Lega): “Accrescere la consapevolezza sui rischi del gioco patologico”

“La ludopatia è una dipendenza che può travolgere la vita delle persone, compromettere gli equilibri familiari e generare gravi difficoltà economiche e sociali, fino ad annullare le prospettive future degli

30 Luglio 2026

Share the post "Giornata nazionale contro la ludopatia, Cavandoli (Lega): “Accrescere la consapevolezza sui rischi del gioco patologico”"

Stampa pagina

“La ludopatia è una dipendenza che può travolgere la vita delle persone, compromettere gli equilibri familiari e generare gravi difficoltà economiche e sociali, fino ad annullare le prospettive future degli individui.

Per questo ho presentato una proposta di legge per istituire una Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d’azzardo. L’obiettivo è accrescere la consapevolezza sui rischi del gioco d’azzardo patologico, far conoscere i servizi di assistenza e cura già presenti sul territorio e promuovere una cultura della prevenzione, coinvolgendo istituzioni, scuole, aziende sanitarie, terzo settore e famiglie.

È fondamentale intervenire prima che il disagio si trasformi in una dipendenza difficile da superare. Anche la scuola ha un ruolo importante, perché sensibilizzare i più giovani all’educazione finanziaria nell’ambito dell’educazione civica, come voluto dalla Lega, significa fornire anche strumenti per riconoscere i rischi e sviluppare un rapporto responsabile con il denaro e con il gioco. Allo stesso tempo vogliamo dare maggiore visibilità ai percorsi di sostegno destinati a chi sta affrontando questa dipendenza e ai loro familiari.

È un provvedimento che punta a fare rete tra tutti i soggetti già impegnati nella prevenzione e nell’assistenza, affinché nessuno venga lasciato solo davanti a una dipendenza che troppo spesso si consuma nel silenzio e nell’isolamento.

La data del 22 maggio richiama il ‘No Gambling Day’ che già adesso si celebra ogni anno, proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi della ludopatia e denunciare gli impatti sociali ed economici negativi del gioco d’azzardo”.

Lo ha dichiarato l’onorevole Laura Cavandoli (Lega), prima firmataria della proposta di legge che punta a istituire la Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d’azzardo.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

CIRSA supera i 200 milioni di euro di utile operativo nel secondo trimestre del 2026

Inchiesta “Jonny” nel Crotonese, arrivano le condanne definitive: quattro imputati tornano in carcere. Nel mirino slot e scommesse online

UK, Bristol: due arresti nell’ambito di un’indagine su un casinò illegale

Agcom approva le linee guida per le campagne di comunicazione sul gioco responsabile

SBC Summit 2026 esplora il futuro dell’iGaming tra AI, Invisible KYC e player experience

Camera, pdl per istituzione Giornata nazionale contro la ludopatia assegnata alla Commissione Affari Sociali

Kambi amplia l’ecosistema Kambi Engage con l’ingresso di GBVision, PlayAIO e Scoreconnect

Gioco online illegale, interrogazione PPE alla Ce sul ruolo dei circuiti di pagamento

Min. Giorgetti: “Chiesto approfondimento per piena attuazione del divieto di pubblicità alle scommesse sportive”

Modena, presunta evasione fiscale e sistema “card to cash”: sequestro da oltre 220mila euro per i gestori di una sala slot

Malta, MGA pubblica i risultati della revisione tematica sulla governance nel settore dell’iGaming

Quigioco entra nel mondo dell’ippica: presentato il nuovo Quigioco Point all’Ippodromo di Varese

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter