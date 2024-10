Giornata Mondiale del Sorriso, per sorridere non serve (solo) vincere il Jackpot

La Giornata Mondiale del Sorriso, che si celebra il prossimo 4 ottobre, non è solo un’occasione per diffondere felicità, ma anche per celebrare i piccoli e grandi momenti che ci

La Giornata Mondiale del Sorriso, che si celebra il prossimo 4 ottobre, non è solo un’occasione per diffondere felicità, ma anche per celebrare i piccoli e grandi momenti che ci fanno sorridere ogni giorno. Per sorridere bastano, infatti, anche piccole sorprese come quando si trova qualche moneta nascosta nella tasca di un vecchio cappotto. In quest’ottica il SuperEnalotto, grazie a WinBox, ha già portato milioni di sorrisi a tantissimi italiani.

Introdotto tre anni fa WinBox, per ogni giocata SuperEnalotto, offre molteplici opportunità di vincita senza nessun costo aggiuntivo, permettendo a tutti i giocatori di avere una possibilità in più di sorridere.

Grazie a una semplice scansione del QR code sulla ricevuta SuperEnalotto, o in automatico se si gioca online, è possibile entrare nell’esperienza WinBox e avere la possibilità di aggiudicarsi una vincita fino a 500€, per poi partecipare a Seconda Chance, con vincite fino a 50€, nel caso non si sia realizzata nessuna vincita dopo l’estrazione. Nel caso si sia giocato in ricevitoria, la verifica delle vincite potrà essere fatta direttamente tramite l’App SuperEnalotto Verifica Vincite.

Dal lancio di WinBox a oggi il totale di premi erogati è stato di ben oltre 278 milioni di euro, confermando che ogni giocata può nascondere una piccola o grande sorpresa.

Nel dettaglio:

oltre 2,7 milioni di premi da 20 € oltre 137 milioni di premi da 2 €;



Piccoli gesti, certo, ma che possono trasformare una giornata qualunque in una giornata speciale per cui sorridere. Questa Giornata Mondiale è, infatti, l’occasione perfetta per ricordare che il SuperEnalotto non è solo il sogno del grande Jackpot, ma anche una fonte di piccole emozioni quotidiane, che regalano un sorriso inaspettato a tanti italiani.

PressGiochi