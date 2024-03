Giornata della donna. EL: “Promuovere l’uguaglianza di genere come opportunità”

L’associazione European Lotteries (EL) ritiene che temi di sostenibilità come diversità, equità e inclusione (DEI) siano di cruciale importanza sul posto di lavoro, non solo per il progresso della società

L’associazione European Lotteries (EL) ritiene che temi di sostenibilità come diversità, equità e inclusione (DEI) siano di cruciale importanza sul posto di lavoro, non solo per il progresso della società ma anche per garantire equità e inclusione per tutti.

In occasione della Giornata internazionale della donna, EL è orgogliosa di annunciare il lancio del suo DEI Growth Environment – un modulo di apprendimento per i suoi membri – per amplificare l’importanza dell’inclusione di genere.

“La Giornata internazionale della donna non riguarda solo i diritti delle donne o la creazione di una società giusta.

Si tratta di un’opportunità collettiva: riguarda la nostra capacità di sfruttare le conoscenze e le competenze in modo più efficace, afferma Romana Girandon, Presidente e CEO di Loterija Slovenije e Presidente di EL. ‘’Utilizziamo questa giornata come catalizzatore per un cambiamento positivo, nella nostra vita personale, professionale e sociale, e respiriamone lo spirito nella nostra quotidianità.’’

Nonostante una forza lavoro equilibrata tra uomini e donne di oltre 51.000 dipendenti nella EL membership, solo il 32% delle donne ricopre posizioni dirigenziali.

Romana afferma: “I dati mostrano che le aziende con culture diverse e con una rappresentanza femminile superiore al 30% probabilmente supereranno i loro competitors meno diversificate – in termini di creatività e innovazione, migliore processo decisionale, migliore gestione del rischio e maggiore ritorno sul capitale”.

I DEI sono essenziali per creare e sostenere una società fiorente e innovativa e il nuovo modulo di apprendimento è uno strumento importante per unire i membri EL nel sostenere l’inclusione di tutti i generi in posizioni chiave nel settore delle lotterie.

Il vero cambiamento avverrà solo una volta che i modelli sociali radicati saranno cambiati e potremo creare collettivamente un ambiente in cui tutti gli individui, indipendentemente dal genere, si sentano sicuri, apprezzati e ascoltati. Oltre al lavoro di EL sull’ambiente di crescita dei DEI, per diversi anni l’Associazione è stata pioniera del programma di mentoring dell’Iniziativa femminile nella leadership della lotteria (WiLL) in Europa. Sempre più colleghi uomini si stanno facendo avanti per essere coinvolti e sostenere l’avanzamento delle donne nelle posizioni di vertice nella gestione della lotteria. Questo esempio dimostra che il cambiamento è possibile ed è una spinta verso il futuro.

PressGiochi