Gioia Tauro (RC), sequestrata sala scommesse abusiva: permetteva l’accesso anche ai minori

Negli scorsi giorni, i Carabinieri hanno svolto dei controlli nel comune di Gioia Tauro (in provincia di Reggio Calabria) ed hanno scoperto e sequestrato un centro scommesse abusivo. Il titolare

Negli scorsi giorni, i Carabinieri hanno svolto dei controlli nel comune di Gioia Tauro (in provincia di Reggio Calabria) ed hanno scoperto e sequestrato un centro scommesse abusivo. Il titolare del locale è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse.

Al momento dei controlli, il centro era pienamente operativo e le forze dell’ordine hanno accertato la presenza di due scommettitori, di cui uno minorenne. Sono stati effettuati ulteriori accertamenti – in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria – che hanno portato alla luce una situazione di totale illegalità amministrativa e penale. Il locale è privo della licenza di pubblica sicurezza e del titolo abilitativo rilasciato da ADM o dal Comune. Risulta che il locale abbia presentato una semplice richiesta per l’apertura di un internet point, ma al suo interno è stato allestito un vero e proprio centro scommesse: sono state trovate, infatti, 13 postazioni informatiche con stampanti per la gestione delle giocate.

Il locale e tutti gli apparecchi elettronici sono stati posti sotto sequestro.

PressGiochi