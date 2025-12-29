Newsletter

29 Dicembre 2025 - 12:08

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Gioia Tauro (RC), sequestrata sala scommesse abusiva: permetteva l’accesso anche ai minori

Negli scorsi giorni, i Carabinieri hanno svolto dei controlli nel comune di Gioia Tauro (in provincia di Reggio Calabria) ed hanno scoperto e sequestrato un centro scommesse abusivo. Il titolare

29 Dicembre 2025

Share the post "Gioia Tauro (RC), sequestrata sala scommesse abusiva: permetteva l’accesso anche ai minori"

Stampa pagina

Negli scorsi giorni, i Carabinieri hanno svolto dei controlli nel comune di Gioia Tauro (in provincia di Reggio Calabria) ed hanno scoperto e sequestrato un centro scommesse abusivo. Il titolare del locale è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse.

Al momento dei controlli, il centro era pienamente operativo e le forze dell’ordine hanno accertato la presenza di due scommettitori, di cui uno minorenne. Sono stati effettuati ulteriori accertamenti – in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria – che hanno portato alla luce una situazione di totale illegalità amministrativa e penale. Il locale è privo della licenza di pubblica sicurezza e del titolo abilitativo rilasciato da ADM o dal Comune. Risulta che il locale abbia presentato una semplice richiesta per l’apertura di un internet point, ma al suo interno è stato allestito un vero e proprio centro scommesse: sono state trovate, infatti, 13 postazioni informatiche con stampanti per la gestione delle giocate.

Il locale e tutti gli apparecchi elettronici sono stati posti sotto sequestro.

 

PressGiochi

Leggi anche

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea

Bilancio dello Stato: tra gennaio e ottobre, dai giochi 5,4 mld (-2,6%)

Legge di Bilancio 2026, oggi il voto di fiducia alla Camera: domani il via libera finale

Gioia Tauro (RC), sequestrata sala scommesse abusiva: permetteva l’accesso anche ai minori

Gioco online: 92 miliardi giocati in Italia, ma chi sono davvero i Paesi big nel mondo?

Crotone: slot accese fuori orario in una sala giochi, sanzione per 3.500 euro

orari slot machine

Francia, via libera Ce alle nuove regole tecniche ANJ: più tracciabilità e trasparenza sui dati del gioco online

VinciCasa, vinta a Fonte (TV) una casa + 200.000€ subito

Spagna. Aragona, nuova stretta al gioco: sale bingo chiuse alle 2 e meno slot nei bar

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 15mila euro

Win for Life: vinta a Trento (TN) la 478esima rendita

Legge di Bilancio 2026. Il 34,25% del FDP sarà destinato alla realizzazione di piani regionali contro il GAP

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter