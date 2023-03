Enada. Giocondabet, il progetto di impresa per il futuro dei liberi imprenditori del gioco

Quella di Enada a Rimini è stata la sua seconda edizione in fiera, ma a dire il vero si tratta di una realtà già ben conosciuta dal mercato. E’ Giocondabet, concessionario per i giochi online che da circa un paio di anni offre un’esperienza di gioco ampia e sicura agli utenti del web e affianca i propri partner mettendoli in condizione di ampliare la loro offerta di gioco alla propria clientela.

Nasce dall’unione di 10 aziende italiane ‘storiche’ dell’intrattenimento, attive da molti anni sia nella fornitura ad esercizi pubblici di apparecchi da intrattenimento, in particolare slot machine e Videolottery che nella gestione di sale dedicate al gioco e agenzie di scommesse. Si rivolge prevalentemente ad operatori, baristi-esercenti e gestori/noleggiatori ancora legati completamente al fisico e che desiderano ampliare il proprio business con i prodotti di gioco del canale online.

“Non credo che l’online vada visto che un nemico da temere, ma piuttosto come un’opportunità da sfruttare alla quale ogni operatore, gestore o noleggiatore, dovrebbe guardare per diversificare la propria offerta – afferma Paolo Gioacchini, presidente della società -. Come per tutti i settori economici la crescita dell’online è inevitabile ed inarrestabile. Cambiano le abitudini dei consumatori e rinunciare ad una fetta così importante del mercato dei giochi avrebbe poco senso e sarebbe quanto meno rischioso per il futuro delle aziende del gaming”.

Giocondabet è un operatore giovane, ed i suoi punti di forza sono l’attenzione al cliente, la dinamicità e la grande attenzione posta nei rapporti con i propri partner. A testimonianza di ciò, sfogliando il Codice Etico dell’azienda ci si rende conto della professionalità e della attenzione alla correttezza manifestata dalle persone che la compongono. Attenzione posta anche sulla selezione dei propri partner e sul controllo della operatività dei punti. “Le nostre capacità imprenditoriali, finanziarie e tecnologiche, l’attenzione al Cliente, prodotti sempre innovativi e sicuri, un servizio veloce e personalizzato, sono i caratteri distintivi che ci hanno consentito di creare velocemente in Italia una vasta rete di partner. Portiamo avanti il nostro lavoro dando priorità all’etica e alla responsabilità sociale, in particolar modo per ciò che attiene il gioco legale e responsabile”.

Inevitabile parlare con Paolo del futuro e quindi, dell’attesa per i bandi per il gioco a distanza. “L’esperienza che stiamo maturando con Giocondabet, in veste di concessionari, avrà una valenza importantissima nel prossimo futuro. Gestire un concessionario e, contemporaneamente, operare a valle della filiera, ci ha permesso di avere una visione globale ed integrata di tutti i processi operativi, sia nei confronti dei business partner che degli utenti finali, completando così la nostra esperienza e competenza su questo mercato nella sua totalità.

La nostra strategia è improntata alla conquista, nel breve periodo, della fiducia da parte dei giocatori e dei partner, permettendo, a questi ultimi, di ampliare la propria offerta in modo da poter cavalcare il business piuttosto che subirlo da parte dei concorrenti. Nel medio periodo puntiamo al raggiungimento di un assetto organizzativo e dimensionale idoneo sia per quelli che ci aspettiamo essere i requisiti per il rinnovo delle Concessioni sia per una valida presenza su un mercato che in futuro, ne siamo tutti consapevoli, necessiterà di capacità competitive superiori a quelle attuali.

In sintesi, Giocondabet è un progetto volto a traghettarci come imprese nel futuro del Gaming che sarà sicuramente multicanale e tecnologicamente avanzato e che, pertanto, necessiterà di competenze e risorse alla portata del gruppo che stiamo creando.

Siamo felici di aver incontrato in questi tre giorni in fiera tutti quelli che condividono la nostra visione e che hanno voluto saperne di più di questo progetto”.

PressGiochi

PressGiochi