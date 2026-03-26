Gioco responsabile. Via libera da Agcom a consultazione su nuove linee guida

Il Consiglio dell’AGCOM ha approvato nella giornata di ieri la bozza delle nuove linee guida sulla comunicazione del gioco responsabile, aprendo alla partecipazione degli operatori del settore. A partire dalla

Il Consiglio dell’AGCOM ha approvato nella giornata di ieri la bozza delle nuove linee guida sulla comunicazione del gioco responsabile, aprendo alla partecipazione degli operatori del settore. A partire dalla prossima settimana prenderà infatti il via una consultazione pubblica della durata di 30 giorni, passaggio chiave prima dell’adozione del provvedimento definitivo.

La bozza definisce criteri precisi per evitare violazioni del Decreto Dignità, mantenendo al tempo stesso uno spazio per la promozione del gioco responsabile secondo quanto previsto dall’articolo 15 del d.lgs. n. 41/2024. Tra gli elementi regolati figurano anche il linguaggio da adottare, che dovrà essere sobrio e privo di enfasi, e gli aspetti visivi delle campagne, come la presenza e la dimensione dei loghi degli operatori. Resta ancora aperto il nodo dei testimonial, sul quale l’Autorità si riserva di decidere dopo il confronto con gli stakeholder.

Al termine della consultazione, l’AGCOM procederà con l’approvazione della delibera finale, attesa orientativamente entro metà giugno. Il nuovo impianto si inserisce nel quadro del riordino del gioco online, che prevede che ogni anno il concessionario di gioco dedichi una parte dei propri ricavi, pari allo 0,2% dei guadagni netti e comunque non superiore a un milione di euro, a campagne informative o a iniziative di comunicazione responsabile. I temi di queste attività vengono decisi annualmente da una commissione governativa che opera presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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