Gioco Responsabile: StarCasinò sceglie l’ Associazione Centro Clinico Di Psicologia e Psicoterapia Alma per un nuovo programma di aiuto ai giocatori

Il progetto prevede l’attivazione di una linea di ascolto psicologico, giornate di sensibilizzazione e percorsi di valutazione per offrire un supporto concreto e accessibile

Nell’ambito della propria campagna a sostegno del gioco responsabile, StarCasinò ha avviato una nuova e importante collaborazione con il Centro Clinico Alma, introducendo un programma strutturato di servizi per potenziare l’impegno del brand nell’offrire un ambiente di gioco sicuro e promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi associati.

Il Centro Clinico di Psicologia e Psicoterapia Alma è un’associazione professionale di psicoterapeuti con sede a Roma, nata dall’esperienza delle socie fondatrici del Consultorio Alma. Il Centro offre un servizio specialistico per rispondere ai diversi bisogni psicologici e sociali della persona, dall’età evolutiva all’età adulta con un’esperienza consolidata anche nel campo dei disturbi legati al gioco d’azzardo.

La partnership si inserisce in modo coerente nel quadro delle azioni di responsabilità che costituiscono un pilastro fondamentale per StarCasinò. L’obiettivo è fornire un sostegno concreto e professionale alla propria utenza, integrando agli strumenti di autolimitazione già disponibili sulla piattaforma un supporto qualificato di natura psicologica e informativa. La scelta di un partner radicato nel territorio mira a creare un punto di riferimento concreto e accessibile per la comunità, rafforzando il legame con il contesto locale.

“Con questa importante collaborazione, vogliamo andare oltre gli strumenti di autolimitazione tradizionali. L’innovazione, per noi, significa anche innovare nell’ambito della responsabilità sociale” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director Italia in Betsson Group. “Affidarci all’esperienza e professionalità del Centro Clinico Alma ci consente di offrire un servizio di prevenzione e supporto di alto livello, dimostrando che il settore del gioco online può e deve essere un attore protagonista nella promozione di una cultura del gioco sana e responsabile.”

Il programma multifattoriale sviluppato con il Centro Clinico Alma, focalizzato su prevenzione, ascolto e intervento preliminare, ha già preso il via con una prima giornata di sensibilizzazione. L’incontro, che ha visto già una numerosa partecipazione di oltre 20 persone, è il primo di una serie di eventi volti a informare sulla complessità delle dipendenze comportamentali e a prevenire l’insorgere di dinamiche problematiche in ambito familiare, sociale e lavorativo.

A questo si affiancherà l’attivazione di una linea informativa dedicata ai disturbi da gioco d’azzardo, un canale confidenziale che fornirà un primo ascolto e un supporto psicologico a tutti gli utenti che ne sentissero il bisogno. Infine, il progetto prevede la possibilità di accedere a screening preliminari di valutazione psicodiagnostica, un primo passo essenziale per indirizzare le persone verso eventuali percorsi terapeutici specifici.

“Grazie alla collaborazione con StarCasinò, che finanzia il progetto, abbiamo l’opportunità di erogare una parte del servizio ludopatia (Screening, Supporto telefonico e Giornate di Sensibilizzazione) in forma gratuita. Ciò è fondamentale poiché l’utenza ludopatica arriva alla richiesta di aiuto in condizioni economiche spesso compromesse e quindi non nelle possibilità di accedere ai servizi privati” ha dichiarato un rappresentante del Centro Clinico di Psicologia e Psicoterapia Alma.

Con l’integrazione di questi servizi, StarCasinò compie un passo ulteriore per garantire che l’esperienza di gioco rimanga sempre una forma di intrattenimento controllata e positiva, mettendo a disposizione della propria community strumenti efficaci per un approccio al gioco sempre più consapevole e responsabile.

PressGiochi