Gioco responsabile. Rodano (Playtech): “L’uso dell’intelligenza artificiale può aiutare ad identificare il gioco problematico”

Ad affermarlo in una intervista rilasciata a Focus Gaming News è Francesco Rodano, ex direttore ai giochi online dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oggi Chief Policy officer presso Playtech.

“I pilastri fondamentali del gioco responsabile includono l’educazione del giocatore, così come l’utilizzo di strumenti per aiutare i giocatori a gestire il loro tempo e il loro denaro, la formazione del personale, il design dei giochi che propongano un gioco più sicuro e il finanziamento di programmi indipendenti di ricerca, educazione e trattamento. Di conseguenza, la promozione proattiva all’educazione, alla coscienza e l’uso di strumenti di gioco responsabile sono fondamentali per promuovere la protezione dei giocatori tanto nell’ambiente online che fisico”.

Parlando di giochi online e di gioco responsabile, Rodano ha spiegato che “È necessaria la ricerca sul territorio, poiché anche i fattori culturali svolgono un ruolo importante. Ma l’esperienza dimostra che il gioco online etico e regolamentato, con standard globali di gioco responsabile, non aumenta di per sé i problemi del gioco d’azzardo.

Le piattaforme di gioco d’azzardo online hanno una grande responsabilità, insieme alle autorità di regolamentazione, nel promuovere il gioco responsabile e proteggere i giocatori vulnerabili. Esistono diversi modi per raggiungere questo obiettivo in modo efficace.

Una priorità deve essere quella di garantire che i giochi e le piattaforme siano progettati in modo responsabile per evitare di incoraggiare il gioco eccessivo.

Inoltre, è importante che le parti interessate del settore promuovano e forniscano una gamma di strumenti di gioco responsabile. Ciò potrebbe includere la promozione di strumenti per gestire e limitare la spesa, incoraggiare periodi di pausa, aiutare i giocatori a valutare il rischio di danni, nonché offrire opzioni di autoesclusione, che aiutano i giocatori a gestire il proprio gioco.

Un’altra considerazione importante è come sfruttare al meglio la tecnologia per facilitare l’identificazione precoce dei comportamenti a rischio e personalizzare gli interventi di gioco responsabile. Le piattaforme dovrebbero sfruttare innovazioni come l’analisi predittiva e l’intelligenza artificiale per identificare il gioco potenzialmente problematico il prima possibile sulla base dei dati sul comportamento dei giocatori. Quanto prima vengono individuati i problemi, tanto prima possono essere offerti orientamento e supporto personalizzati.

Il personale addetto alla formazione, in particolare i team di assistenza clienti, è un altro fattore critico per una protezione efficace dei giocatori. I team del servizio clienti devono essere esperti nelle politiche di gioco responsabile, essere pronti a riconoscere potenziali segnali di dipendenza dal gioco, impegnarsi in conversazioni delicate con i giocatori, suggerire opzioni di supporto adeguate e intensificare efficacemente eventuali problemi che si presentano.

Utilizzando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, l’analisi predittiva può elaborare i modelli comportamentali individuali dei giocatori per identificare i problemi prima che si intensifichino. Ciò consente alle piattaforme di offrire indicazioni, risorse o restrizioni su misura.

In secondo luogo, formare accuratamente tutto il personale a contatto con i clienti sul gioco responsabile, sulle interazioni con i giocatori e sul supporto terapeutico. Prepararli a rilevare i problemi con sensibilità e ad intraprendere le azioni appropriate. Nessun sistema è perfetto, quindi il personale qualificato ha un valore inestimabile.

In terzo luogo, la collaborazione proattiva con l’intero settore: regolatori, ricercatori, organizzazioni no-profit e concorrenti. Stabilire collettivamente standard, programmi e obiettivi condivisi amplifica l’efficacia e promuove l’innovazione. Le migliori pratiche si diffondono più rapidamente in tutto l’ecosistema” conclude Rodano.

