Gioco responsabile, Porto Rico entra nel National Self-Exclusion Program statunitense

Porto Rico entrerà a far parte del programma nazionale statunitense di autoesclusione volontaria (NVSEP). La novità offrirà ai giocatori la possibilità di iscriversi volontariamente a una lista centralizzata di autoesclusione tramite la piattaforma idPair.

Il programma sarà lanciato a giugno e consentirà agli utenti di Porto Rico di iscriversi volontariamente a una lista centralizzata di autoesclusione che limiterà l’accesso a casinò, scommesse sportive e altre piattaforme di gioco regolamentate.

La misura sostiene gli sforzi della Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico per modernizzare la supervisione del settore del gioco e rafforzare le tutele legate al gioco responsabile.

L’NVSEP viene descritto come un sistema che semplifica un processo storicamente frammentato. Invece di richiedere agli utenti di iscriversi separatamente a più sistemi di autoesclusione, NVSEP offre una piattaforma di registrazione centralizzata. Una volta iscritti, i dati dei partecipanti vengono distribuiti in modo sicuro agli operatori aderenti tramite il sistema idPair, per contribuire all’applicazione delle richieste di esclusione e supportare la conformità normativa.

Il sistema mira a semplificare sia l’esperienza degli utenti sia gli obblighi di reporting degli operatori, preservando al tempo stesso la libertà di scelta individuale e la tutela della privacy.

Jonathan Aiwazian, CEO di idPair, ha dichiarato: “Porto Rico ha costruito uno dei mercati del gioco più dinamici e in più rapida evoluzione della regione, sostenuto da una forte leadership e da una cultura vivace che lo rende un luogo davvero speciale. Siamo onorati di supportare la Comisión de Juegos nell’espansione dell’accesso alle tutele per il gioco responsabile e non vediamo l’ora di semplificare il processo di autoesclusione per gli individui, ottimizzando al tempo stesso le procedure per gli operatori, molti dei quali elaborano già i dati relativi all’autoesclusione tramite la piattaforma idPair utilizzata in altre giurisdizioni.”

Il direttore esecutivo della Commissione per il Gioco di Porto Rico, Juan Carlos Santaella Marchán, ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire strumenti e risorse accessibili a chiunque cerchi supporto per problematiche legate al gioco d’azzardo. Questa iniziativa è in linea con il lavoro svolto da quando ho assunto l’incarico, così come con la nostra continua campagna educativa sul gioco responsabile.”

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