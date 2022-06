Gioco responsabile. Novomatic Italia lancia “ADMIRAL: The Safe Way To Play”

Novomatic Italia lancia una nuova campagna di sensibilizzazione sul Gioco Responsabile firmata dal nuovo slogan internazionale “ADMIRAL: The Safe Way To Play”. In tutte le sale connesse del concessionario ADMIRAL

Novomatic Italia lancia una nuova campagna di sensibilizzazione sul Gioco Responsabile firmata dal nuovo slogan internazionale “ADMIRAL: The Safe Way To Play”. In tutte le sale connesse del concessionario ADMIRAL Gaming Network (AGN) è stato messo a disposizione un video che sintetizza in cinque punti l’impegno profuso da tutto il Gruppo NOVOMATIC Italia affinché il marchio ADMIRAL sia sempre per i propri clienti sinonimo di divertimento e intrattenimento responsabili:

– Alti standard di sicurezza

– Percorsi di formazione per i dipendenti

– Affidabilità tecnologica

– Contrasto all’illegalità

– Informazione e prevenzione

https://www.facebook.com/novomaticitalia/videos/356860133184198

PressGiochi