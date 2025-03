Gioco responsabile: la Lituania notifica nuove norme in Ce

La Lituania ha presentato in Commissione Europea (Ce) un nuovo progetto di legge in materia di gioco responsabile. Il progetto normativo prevede le seguenti modifiche. La normativa stabilisce le misure

La Lituania ha presentato in Commissione Europea (Ce) un nuovo progetto di legge in materia di gioco responsabile. Il progetto normativo prevede le seguenti modifiche.

La normativa stabilisce le misure per l’organizzazione del gioco responsabile, l’identificazione e la gestione del gioco problematico, il controllo delle somme e del tempo spesi per il gioco, il monitoraggio del comportamento dei giocatori, la valutazione del rischio di gioco problematico, il contenuto, la forma e le modalità di presentazione dei messaggi di avviso e delle informazioni sui possibili danni causati dal gioco, nonché i requisiti per la formazione del personale degli organizzatori di giochi responsabili.

La normativa stabilisce, inoltre, i requisiti per il sistema di controllo per garantire il gioco responsabile da parte delle società che organizzano giochi, specificando che deve includere un meccanismo di monitoraggio del comportamento dei giocatori, di identificazione, valutazione e gestione delle abitudini di gioco, che operi secondo le modalità stabilite dalla Legge sul gioco d’azzardo.

Le normative si applicano alle società che possiedono licenze e permessi per organizzare giochi d’azzardo, autorizzandole a svolgere attività di gioco nella Repubblica di Lituania.

Il progetto normativo è stato preparato al fine di dettagliare le modalità di applicazione delle misure per l’organizzazione del gioco responsabile, come stabiliscono le modifiche alla legge sul gioco d’azzardo della Repubblica di Lituania.

Il termine dello Stanstill è fissato per il 16/06/2025.

