Gioco responsabile. Guggino (IAP) a PressGiochi: “Integreremo le nuove linee guida Agcom nel nostro codice di autoregolamentazione”

“I criteri e le raccomandazioni che saranno fissati nell’Atto di indirizzo di Agcom verranno certamente recepiti e armonizzati all’interno del sistema autodisciplinare” dello IAP. Lo spiega a PressGiochi, Vincenzo Guggino,

“I criteri e le raccomandazioni che saranno fissati nell’Atto di indirizzo di Agcom verranno certamente recepiti e armonizzati all’interno del sistema autodisciplinare” dello IAP. Lo spiega a PressGiochi, Vincenzo Guggino, segretario generale dell’Istituito di Autodisciplina Pubblicitaria. “Un recepimento che andrà a inserirsi in un insieme di regole sulla pubblicità già presenti nel Codice di autodisciplina: dalla tutela dei minori, al divieto della pubblicità sessista, o più in generale al divieto di ingannevolezza”.

Agcom e IAP, oltretutto, hanno siglato un accordo quadro che “tra l’altro, prevede che le due Istituzioni possano cooperare attraverso l’esercizio delle rispettive competenze al fine di svolgere attività di indirizzo e prevenzione, rivolta sia consumatori che imprese, allo scopo di promuovere una corretta comunicazione commerciale. Lo IAP potrà dunque esercitare il proprio controllo sull’applicazione da parte degli inserzionisti delle raccomandazioni fissate e così costituire – auspicabilmente – una sorta di ‘prima linea’ in armonia con il framework regolamentare di matrice statuale, lasciando ovviamente impregiudicati i poteri di intervento dell’Autorità”.

Guggino ricorda che lo IAP, in 60 anni di attività, “ha sviluppato una lunga esperienza nel campo della comunicazione commerciale del gioco con vincita in denaro, che ha messo a disposizione sia del mercato che delle Istituzioni sino al momento in cui è stato posto un divieto generalizzato di pubblicità del gioco”. E in questo ambito ha espresso le proprie posizioni “sia in fase preventiva, ovvero prima dell’uscita del messaggio, sia in fase ‘repressiva’ bloccando quei messaggi che celavano sotto un aspetto informativo un evidente obiettivo promozionale del gioco con vincita in denaro”. In particolare, è intervenuta quando – in seguito al divieto di pubblicità – “si sono sviluppate forme di infotainment – considerate lecite a certe condizioni dalle linee guida Agcom – incentrate su siti di pronostici, su giochi senza vincite in denaro, ecc”. Questa attività è proseguita anche quando gli operatori, nel 2024, hanno iniziato a lanciare campagne sul gioco responsabile: “il nostro istituto, soprattutto attraverso il rilascio di pareri preventivi, ha seguito una linea volta a considerarla una sorta ‘di comunicazione sociale’, che deve rispettare i divieti posti in materia di pubblicità del gioco”.

E per il prossimo futuro, lo IAP intende affiancare sempre più all’attività di controllo ex-post, ovvero di controllo su messaggi già diffusi, quella dei pareri preventivi. Infatti “il Comitato di Controllo rilascia su richiesta dell’inserzionista prima che il messaggio venga diffuso. Il parere preventivo IAP è molto strutturato e penetrante. Allo stesso tempo consente all’inserzionista, qualora venga rilasciato ‘con riserva’, di ripresentare la bozza di messaggio emendata alla luce dei rilievi che il Comitato ha eventualmente sollevato” conclude il Segretario Generale dello IAP.

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