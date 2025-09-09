Newsletter

09 Settembre 2025

Gioco responsabile e giovani under 25: a Roma la presentazione della ricerca della Fondazione FAIR

Il gioco con vincite in denaro coinvolge una quota significativa di giovani under 25, con pratiche che si sviluppano sia online che nel retail fisico e che assumono oggi nuovi

09 Settembre 2025

Il gioco con vincite in denaro coinvolge una quota significativa di giovani under 25, con pratiche che si sviluppano sia online che nel retail fisico e che assumono oggi nuovi significati sociali ed
economici, spesso legati al bisogno di socialità, autonomia e riconoscimento. La ricerca promossa da Fondazione FAIR esplora in profondità motivazioni, contesti e rappresentazioni del gioco tra i giovani, con lʼobiettivo di delineare strategie di prevenzione e proposte di intervento più efficaci, in grado di rispondere alle trasformazioni in atto. Particolare attenzione è posta ai potenziali rischi legati al digitale, allʼetà di esordio e alla sovrapposizione sempre più evidente tra vulnerabilità economica, fragilità relazionali e disagio psicologico, che contribuisce a rendere il gioco una possibile via di fuga o compensazione per alcuni giovani.
Alla presentazione della ricerca seguirà un momento di confronto con una tavola rotonda tra istituzioni ed esperti moderata da Nathania Zevi, per riflettere insieme sulle implicazioni dei dati
emersi e per individuare azioni condivise a supporto della prevenzione, della tutela e della consapevolezza nel gioco tra le nuove generazioni.

La presentazione della ricerca, realizzata dall’Unità di Ricerca in Psicologia Economica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per conto della Fondazione FAIR – ETS, si terrà giovedì 11 settembre 2025, dalle ore 9.30 alle 11.00, nella Sala Caduti di Nassirya di Piazza Madama, a Roma.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, accademici ed esperti del settore, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche del gioco tra i giovani e individuare strategie di intervento mirate.

Agenda dei lavori

  • Introduzione

    • Nathania Zevi – presentazione della giornata

    • Sen. Elena Murelli, componente dell’Intergruppo parlamentare “Prevenzione e riduzione del rischio”

    • Prof. Matteo Caroli, Presidente Fondazione FAIR e Ordinario alla Luiss Guido Carli

  • Presentazione dei risultati della ricerca

    • Prof. Edoardo Lozza, Ordinario alla Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano

  • Tavola rotonda, moderata da Nathania Zevi

    • Dott. Mario Lollobrigida, Direttore Centrale Giochi, Agenzia Dogane e Monopoli

    • Dott. Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom

    • Dott. Stefano Locatelli, Vicepresidente Anci

    • On. Mauro Del Barba, Deputato della Repubblica Italiana

    • Dott. Maurizio Benzi, Segretario Generale Fondazione FAIR

  • Conclusioni e saluti

    • Sen. Elena Murelli

