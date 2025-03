Gioco responsabile. Di Lecce (Novomatic Italia). “La prevenzione al gioco patologico si realizza attraverso operatori formati”

Ieri mattina al Senato, Mara Di Lecce, Communication & Marketing Director di NOVOMATIC Italia, durante il convegno sulla comunicazione del Gioco Responsabile organizzato da Cuiprodest | Excellence in political affairs, ha ribadito l’importanza di un approccio basato su formazione e prevenzione, attraverso:

– Operatori formati per supportare i giocatori con strategie efficaci

– Comunicazione chiara e trasparente per un gioco consapevole

– Innovazione tecnologica per garantire sicurezza e controllo.

“Spesso si parla di contrasto, ma il contrasto è un’attività successiva, quando il problema si è già manifestato e il giocatore problematico è diventato patologico. La prevenzione invece viene prima, ed è ciò su cui ci concentriamo attraverso operatori formati non solo dal punto di vista clinico e sanitario, ma anche relazionale. Per NOVOMATIC, ci sono oltre 3.000 risorse su tutto il territorio nazionale, che ogni giorno garantiscono che il gioco sia praticato in un ambiente sicuro e controllato”, ha spiegato Mara Di Lecce.

Un intervento che difende il ruolo del gioco legale e valorizza l’impegno di un’intera industria.

PressGiochi