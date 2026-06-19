Gioco responsabile, De Vita (Fondazione Fair) a PressGiochi: “Dati e AI per comprendere i comportamenti dei giocatori”

“Nel gioco responsabile la vera sfida non è individuare i grandi spender, ma cogliere quei piccoli cambiamenti nei comportamenti dei giocatori che possono rappresentare un campanello d’allarme. Grazie all’intelligenza artificiale e alla ricerca comportamentale possiamo intercettare e interpretare questi segnali deboli, comprendendo quando un comportamento si sta allontanando dalla normalità. Sono strumenti che non sostituiscono la persona, ma la aiutano a comprendere fenomeni che, pur sembrando di poco valore, possono avere un impatto importante sulla capacità di spesa del giocatore”.

Lo ha dichiarato Stefano De Vita, direttore generale della Fondazione FAIR, intervistato da PressGiochi a margine dell‘ASSIRM Market Research Forum 2026, svoltosi a Milano. Nel corso dell’incontro, De Vita ha evidenziato il ruolo sempre più centrale della ricerca comportamentale e dell’intelligenza artificiale nella prevenzione dei rischi legati al gioco e nella promozione di modelli di sostenibilità per l’intero comparto.

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