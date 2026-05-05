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Gioco responsabile, Confindustria Radio Televisioni partecipa alla consultazione pubblica dell’AGCOM

Con la delibera 85/26/CONS, Agcom ha avviato una consultazione pubblica su un atto integrativo delle linee guida per le campagne di comunicazione contro la ludopatia che si concluderà il prossimo

05 Maggio 2026

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Con la delibera 85/26/CONS, Agcom ha avviato una consultazione pubblica su un atto integrativo delle linee guida per le campagne di comunicazione contro la ludopatia che si concluderà il prossimo 7 maggio.

La consultazione – scrive in una nota Confindistria Radio Televisioni –  avviene in attesa dei provvedimenti attuativi previsti dall’articolo 24 del d.lgs. 41/2024 sul riordino del settore dei giochi. L’Authority ritiene che un atto di indirizzo generale sia lo strumento adatto per chiarire i limiti delle pratiche comunicative in materia di gioco responsabile e prevenire forme indirette di promozione del gioco a pagamento, anche alla luce dell’evoluzione dei canali di comunicazione.

Il punto centrale è che le comunicazioni sul gioco responsabile devono essere chiaramente riconoscibili come messaggi di prevenzione e tutela, orientati a informare correttamente il pubblico, senza alcun effetto di esortazione al gioco. Le linee guida stabiliscono criteri di riconoscibilità, contenuti minimi e regole per l’uso di loghi e marchi dei concessionari.

L’atto si rivolge non solo ai concessionari, ma anche a committenti, editori e organizzatori di eventi, in coerenza con il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo introdotto dal decreto-legge 87/2018.

I contributi possono essere inviati entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera (scadenza: 7 maggio 2026).

Anche Confindustria Radio Televisioni parteciperà con un proprio contributo.

 

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Fonte immagine: https://depositphotos.com/it

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