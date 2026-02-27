Newsletter

27 Febbraio 2026 - 19:34

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Gioco pubblico: regolazione, concorrenza e libero mercato

Conferenza a Roma il 4 marzo 2026, ore 11:00, presso l’Hotel Nazionale

27 Febbraio 2026

Share the post "Gioco pubblico: regolazione, concorrenza e libero mercato"

Stampa pagina

Si terrà a Roma, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 11:00, presso l’Hotel Nazionale in Piazza di Montecitorio, l’incontro dal titolo “Gioco pubblico: regolazione, concorrenza e libero mercato”, promosso dal Milton Friedman Institute.

L’evento rappresenta un momento di confronto sui principali temi legati al settore del gioco pubblico, con particolare attenzione al rapporto tra regolazione, concorrenza e libero mercato. Al dibattito interverranno rappresentanti delle associazioni di categoria del settore, esponenti istituzionali e rappresentanti della politica, con l’obiettivo di analizzare criticità, scenari normativi e prospettive future del comparto.

A moderare il consesso sarà Daniele Capezzone, Direttore de Il Tempo.

Per accrediti stampa è possibile scrivere a info@friedman.it.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Gioco pubblico: regolazione, concorrenza e libero mercato

ADM pubblica le versioni definitive dei protocolli di comunicazione per le le scommesse sportive a quota fissa e per i giochi di abilità

ADM, proroga bingo: indennità provvisoria di 2.800 euro anche per i concessionari non ricorrenti

Sanremo 2026 – Serata Cover: Sal da Vinci in coppia con Michele Zarrillo si prende la scena, vincente a 3,50

Direttivo As.tro del 4 marzo 2026: il programma dei lavori e la preview dell’Osservatorio sul Gioco Online illegale

Serie A, 27ª giornata: scontro Champions tra Roma e Juventus. Il Milan cerca il riscatto a Cremona, l’Inter ospita il Genoa

Ricavi record per il gioco commerciale negli USA: $78,7 miliardi nel 2025

Conto riassuntivo del Tesoro: nel 2025 dai giochi incassi per 6,5 miliardi di euro

10&Lotto: doppio colpo da 100mila euro in Campania

De Vita (Fondazione FAIR): “Nel 2026 più ricerca e tutela per i giocatori”

Lotto: in Lombardia premi per quasi 68mila euro

Flutter, risultati solidi nel 2025: ricavi per $16,4 mld (crescita del 17%)

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy