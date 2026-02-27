Si terrà a Roma, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 11:00, presso l’Hotel Nazionale in Piazza di Montecitorio, l’incontro dal titolo “Gioco pubblico: regolazione, concorrenza e libero mercato”, promosso dal Milton Friedman Institute.

L’evento rappresenta un momento di confronto sui principali temi legati al settore del gioco pubblico, con particolare attenzione al rapporto tra regolazione, concorrenza e libero mercato. Al dibattito interverranno rappresentanti delle associazioni di categoria del settore, esponenti istituzionali e rappresentanti della politica, con l’obiettivo di analizzare criticità, scenari normativi e prospettive future del comparto.

A moderare il consesso sarà Daniele Capezzone, Direttore de Il Tempo.

Per accrediti stampa è possibile scrivere a info@friedman.it.

PressGiochi